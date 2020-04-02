ВИДЕО. Американский фанат Слуцка написал новый хит, посвященный команде

Американский фанат «Слуцка» Энди Байана, который стал известен после написания альтернативного гимна для клуба, записал новый хит, посвященный команде из Беларуси.

Напомним, что англоязычные фанаты во время карантина облюбовали название «Слуцка» из-за забавного транслита (sluts с английского переводится как «шл*хи» - прим.). Это важно знать при прослушивании новой песни Байаны.

Текст песни:

Мой «Слуцк» никогда не вылетит,

Мои «Слуцки» очень преданные в отличие от других «Слуцков» в городе!

Если вам встречался «Слуцк» раньше, вы знаете, что он классный.

Не слушайте хейтеров, которые говорят, что их клуб может надрать нам задницы

И я всегда мечтал повстречать «Слуцк» раньше,

Потому что мой «Слуцк» не вылетит так просто, как кучка грязных... любителей!

Мой «Слуцк» никогда не вылетит,

Я знаю, что «Слуцк» в разных частях города все делает по-разному!

Мама, не отрекайся от меня,

Если я останусь на улице после наступления сумерек,

Потому что, я знаю, однажды

Я решусь жениться

На ком-то вроде «Слуцка».

Мы любим «Слуцк»!



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