Роналдиньо из-за коронавируса рискует надолго застрять в тюрьме Парагвая

Адвокаты бразильца не могут зарегистрировать апелляцию, чтобы вытащить клиента из-за решетки

  • 03.04.2020 12:32
  • 982 просмотра
  • 3 комментария
Роналдиньо из-за коронавируса рискует надолго застрять в тюрьме Парагвая
© Twitter. Роналдиньо

Экс-звезда «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо вместе со своим братом с 6 марта пребывает под арестом в Парагвае из-за подделки документов.

Как сообщает Radar Esportes, бразильца и его брата уже конвоировали в столичную тюрьму, где отбывают наказание члены организованных преступных группировок и бывшие полицейские.

Руководство Парагвая из-за пандемии коронавируса объявило национальный карантин, по причине чего вся судебная система страны, по сути, оказалась парализованной. До 12 апреля, когда в Парагвае будет праздноваться Пасха, адвокаты Роналдиньо даже не смогут подать апелляцию, не говоря уже о каких-то сроках на ее рассмотрение.

Это значит, что Роналдиньо может надолго застрять в тюрьме и стать заложником пандемии коронавируса.

Напомним, ранее сообщалось, что бразилец за решеткой активно играет в футбол, и даже забил 5 мячей в поединке на турнире среди осужденных.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    roman_kros
    online
      roman_kros, 03.04.2020 13:44
    0
    "Тюрмі"? - може все таки "в'язниці"?
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 03.04.2020 13:25
    +1
    чувак явно решил присесть в парагвае за паспорт, чем в бразилии за неуплату налогов.
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 03.04.2020 13:11
    +2
    Жаль Рональдиньо, но думаю он будет там в авторитете
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 03.04.2020 13:11
    +2
    Жаль Рональдиньо, но думаю он будет там в авторитете
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 03.04.2020 13:25
    +1
    чувак явно решил присесть в парагвае за паспорт, чем в бразилии за неуплату налогов.
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 03.04.2020 13:44
    0
    "Тюрмі"? - може все таки "в'язниці"?
    Ссылка
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