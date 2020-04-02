НЕСМАЧНЫЙ: «Нам давали 200 тысяч долларов, если обыграем Ильичевец»

Бывший защитник «Динамо» рассказал об истории с вылетом «Севастополя»

  • 02.04.2020 18:31
  • 1737 просмотров
  • 1 комментарий
НЕСМАЧНЫЙ: «Нам давали 200 тысяч долларов, если обыграем Ильичевец»
© Бомбардир. Андрей Несмачный

Бывший защитник «Динамо» Андрей Несмачный рассказал о матче, который имел подозрительный характер в 2011 году.  Киевляне в гостях играли с «Ильичевцем», вели в первом тайме (2:0), но проиграли (2:3). Поскольку победа мариупольцев отправила «Севастополь» в Первую лигу, некоторый специалисты намекали на договорной характер матча.

«Я тогда первый тайм сыграл. Был в команде. Знаю, как играть в Мариуполе, какая там атмосфера. Мы тогда просто начали играть на удержание, потому что 2:0 – приличный гандикап. А потом упустили свою нить игры. Ильичевец раз забил, два, потом они просто насели и забили третий.

Все говорят, что мы эту игру сдали. Тогда был «Севастополь», который вылетел из-за этого матча. Мариуш Левандовски (игрок «Севастополя») нам звонил и говорил, что нам дадут 200 тысяч долларов на команду, если обыграем Мариуполь. Теперь пусть тот, кто говорит, что мы сдали, знает, что мы могли на этом матче заработать. Никто не сдавал, так получилось просто».

Бывший футболист также рассказал о тренировках у Газзаева, как мог оказаться в английском «Блэкберне» и сравнил два украинских клуба-гранда.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Бомбардир

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Юрій Ганусяк
    online
      Юрій Ганусяк, 02.04.2020 18:40
    +2
    програти простіше ніж виграти і сума може бути більшою за поразку, все-таки фармклуб рината
    Ссылка
    Юрій Ганусяк
    online
      Юрій Ганусяк, 02.04.2020 18:40
    +2
    програти простіше ніж виграти і сума може бути більшою за поразку, все-таки фармклуб рината
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности