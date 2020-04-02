НЕСМАЧНЫЙ: «Нам давали 200 тысяч долларов, если обыграем Ильичевец»

Бывший защитник «Динамо» Андрей Несмачный рассказал о матче, который имел подозрительный характер в 2011 году. Киевляне в гостях играли с «Ильичевцем», вели в первом тайме (2:0), но проиграли (2:3). Поскольку победа мариупольцев отправила «Севастополь» в Первую лигу, некоторый специалисты намекали на договорной характер матча.

«Я тогда первый тайм сыграл. Был в команде. Знаю, как играть в Мариуполе, какая там атмосфера. Мы тогда просто начали играть на удержание, потому что 2:0 – приличный гандикап. А потом упустили свою нить игры. Ильичевец раз забил, два, потом они просто насели и забили третий.

Все говорят, что мы эту игру сдали. Тогда был «Севастополь», который вылетел из-за этого матча. Мариуш Левандовски (игрок «Севастополя») нам звонил и говорил, что нам дадут 200 тысяч долларов на команду, если обыграем Мариуполь. Теперь пусть тот, кто говорит, что мы сдали, знает, что мы могли на этом матче заработать. Никто не сдавал, так получилось просто».

Бывший футболист также рассказал о тренировках у Газзаева, как мог оказаться в английском «Блэкберне» и сравнил два украинских клуба-гранда.