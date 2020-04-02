В пятницу, 3 апреля «Белшина» в третьем туре чемпионата Беларуси дома примет «Городею». Начало матча – в 17:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Спорт 1».
После двух туров обе команды не имеют в своем активе набранных очков, поэтому занимают последние места в турнирной таблице.
Белшина – Городея. Прогноз и анонс на матч чемпионата Беларуси
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Источник — Sport.ua
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