В пятницу, 3 апреля «Белшина» в третьем туре чемпионата Беларуси дома примет «Городею». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Спорт 1».

После двух туров обе команды не имеют в своем активе набранных очков, поэтому занимают последние места в турнирной таблице.

Белшина – Городея. Прогноз и анонс на матч чемпионата Беларуси