Белшина – Городея. Прогноз и анонс на матч чемпионата Беларуси

Аутсайдеры чемпионата определят, кто сильнее

  • 02.04.2020 14:52
  • 118 просмотров
  • 0 комментариев
Белшина – Городея. Прогноз и анонс на матч чемпионата Беларуси
© ФК Белшина

Важный матч третьего тура для обеих команд - «Белшина» и «Городея» в этом сезоне очков еще не набирали, поэтому после очной встречи кто-то избавится от цифры 0 в графе набранные очки.

«Белшина» на своем поле принимает «Городею». По статусу это немного разные команды. Команда из Бобруйска - дебютант Высшей лиги. «Белшина» вернулась в элиту беларусского футбола впервые за четыре года, тогда как «Городея» прочно занимает места в середине турнирной таблицы.

В прошлом сезоне «Городея» и вовсе установила свой персональный рекорд. Клуб из Минской области занял 7-е итоговое место в турнирной таблице, набрав 44 очка при разнице забитых и пропущенных мячей 31-29.

На старте нового сезона «Белшина» почувствовала разницу между первым и высшим дивизионами. Коллектив уступил «Минску» (0:1) и «Торпедо-БелАЗ» (1:3). Отметим, что это будет второй домашний матч команды. В прошлом сезоне команда Эдуарда Градобоева уверенно играла в родных стенах, уступив лишь два раза из 15-ти.

«Городея» в этом чемпионате проиграла «Витебску» и солигорскому «Шахтеру». В обоих матчах команда не забивала мячей. - 0:1 и 0:2. Таким образом, «Городея» - единственный клуб чемпионата, который пока не имеет голов в активе.

Исходя из прошлого сезона, «Городея» должна быть фаворитом, но «Белшина» в этом чемпионате хоть и проигрывала, но боролась со всеми соперниками. Команда на своем поле играет лучше, поэтому стоит ожидать равный матч.

 

3 апреля, пятница

 «Белшина» – «Городея»
Бобруйск. Стадион «Спартак». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале «Спорт 1»
Прогноз Sport.ua — 1:0

 

Сделать ставку
Сделать ставку
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности