Важный матч третьего тура для обеих команд - «Белшина» и «Городея» в этом сезоне очков еще не набирали, поэтому после очной встречи кто-то избавится от цифры 0 в графе набранные очки.

«Белшина» на своем поле принимает «Городею». По статусу это немного разные команды. Команда из Бобруйска - дебютант Высшей лиги. «Белшина» вернулась в элиту беларусского футбола впервые за четыре года, тогда как «Городея» прочно занимает места в середине турнирной таблицы.

В прошлом сезоне «Городея» и вовсе установила свой персональный рекорд. Клуб из Минской области занял 7-е итоговое место в турнирной таблице, набрав 44 очка при разнице забитых и пропущенных мячей 31-29.

На старте нового сезона «Белшина» почувствовала разницу между первым и высшим дивизионами. Коллектив уступил «Минску» (0:1) и «Торпедо-БелАЗ» (1:3). Отметим, что это будет второй домашний матч команды. В прошлом сезоне команда Эдуарда Градобоева уверенно играла в родных стенах, уступив лишь два раза из 15-ти.

«Городея» в этом чемпионате проиграла «Витебску» и солигорскому «Шахтеру». В обоих матчах команда не забивала мячей. - 0:1 и 0:2. Таким образом, «Городея» - единственный клуб чемпионата, который пока не имеет голов в активе.

Исходя из прошлого сезона, «Городея» должна быть фаворитом, но «Белшина» в этом чемпионате хоть и проигрывала, но боролась со всеми соперниками. Команда на своем поле играет лучше, поэтому стоит ожидать равный матч.

3 апреля, пятница