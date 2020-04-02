В субботу, 4 апреля, состоится матч 3-го тура чемпионата Беларуси, в котором сыграют солигорский «Шахтер» и «Неман».

Поединок пройдет в Солигорске на стадионе «Строитель». Начало встречи в 15:30 по Киеву.

«Шахтер Солигорск» – «Неман». Прогноз и анонс на матч чемпионата Беларуси

Эта игра будет показана в прямом эфире на ютуб-канале FootballHub.