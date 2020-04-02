В субботу, 4 апреля, состоится матч 3-го тура чемпионата Беларуси, в котором сыграют солигорский «Шахтер» и «Неман».
Поединок пройдет в Солигорске на стадионе «Строитель». Начало встречи в 15:30 по Киеву.
«Шахтер Солигорск» – «Неман». Прогноз и анонс на матч чемпионата Беларуси
Эта игра будет показана в прямом эфире на ютуб-канале FootballHub.
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Источник — Sport.ua
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