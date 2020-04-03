Шахтер Солигорск – Неман. Прогноз и анонс на матч чемпионата Беларуси

Команда Юрия Вернидуба примет клуб с двумя украинцами в составе

  • 03.04.2020 13:45
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Шахтер Солигорск – Неман. Прогноз и анонс на матч чемпионата Беларуси
© ФК Шахтер Солигорск. Юрий Вернидуб

Коронавирус стремительными темпами захватывает мир, из-за чего почти все европейские страны приостановили свои чемпионаты. Исключением стала Беларусь, которая, возможно, скоро тоже не устоит. Ну а пока за белорусским чемпионатом следят как никогда активно, многие страны покупают права на показы матчей, и Украина не стала исключением.

В третьем туре украинским любителям футбола будет интересно посмотреть матч в Солигорске между местным «Шахтером» и «Неманом». За «горняков» не выступают украинцы, но главным тренером является наш Юрий Вернидуб, экс-наставник луганской «Зари».

В «Немане» есть два игрока с украинским паспортом. 28-летний форвард Владимир Коваль является воспитанником киевского «Динамо», последним его клубом в Украине был одесский «Черноморец». Также цвета «Немана» защищает футболист сборной Армении Гегам Кадимян, который выступал за многие украинские клубы. В частности, «Говерлу», донецкий «Олимпик», «Карпаты», «Зарю», «Ворсклу» и киевский «Арсенал».

Прошлый сезон «Шахтер» завершил на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Беларуси и добыл путевку в первый квалификационный раунд Лиги Европы. Кроме того, Юрий Вернидуб привел свою команду к победе в национальном Кубке. Однако, в матче за Суперкубок «горняки» уступили брестскому «Динамо».

«Неман» в прошлом сезоне занял девятое место в Высшей лиге, однако этот чемпионат начал ничем не хуже, чем команда из Солигорска. Предстоящие соперники одержали по одной победе и потерпели по одному поражению. Впрочем, явным фаворитом букмекеры все равно считают команду Юрия Вернидуба. Окажутся ли они правы – узнаем в субботу, 4 апреля.

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4 апреля, суббота

«Шахтер Солигорск» – «Неман»
Солигорск. Стадион «Строитель». 15:30
ТВ-трансляция на телеканале «Беларусь 5»
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Источник — Sport.ua

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