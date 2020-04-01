Метревели выдвинет свою кандидатуру на пост президента УПЛ

Эксперт программы «Великий футбол» Михаил Метревели объявил о том, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента УПЛ:

– Все, что плохо для УПЛ – плохо и для меня тоже. Сейчас есть один кандидат на пост президента Премьер лиги.

Хочу официально сообщить, что я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента УПЛ. Меня не выдвигает ни один из клубов.

Я ни с кем не обсуждал этот вопрос, ни с кем не советовался и не просил поддержать меня.

Я буду говорить не о том, чтобы за меня проголосовали. Я представлю программу, и хотел бы услышать мнение клубов: поддержат они эту программу или нет.

- Сегодня 1 апреля. Никакого отношения к этому не имеет?

– Для многих это может показаться шуткой, но не для меня.

На данный момент на пост президента УПЛ претендует только Александр Шевченко.

Ранее Метревели заявил, что нынешний сезон УПЛ нужно доиграть.