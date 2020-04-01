Метревели выдвинет свою кандидатуру на пост президента УПЛ

Эксперт каналов «Футбол» хочет попробовать себя в новой роли

  • 01.04.2020 23:16
  • 269 просмотров
  • 3 комментария
Метревели выдвинет свою кандидатуру на пост президента УПЛ
© Футбол 1/2/3. Михаил Метревели

Эксперт программы «Великий футбол» Михаил Метревели объявил о том, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента УПЛ:

– Все, что плохо для УПЛ – плохо и для меня тоже. Сейчас есть один кандидат на пост президента Премьер лиги.

Хочу официально сообщить, что я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента УПЛ. Меня не выдвигает ни один из клубов.

Я ни с кем не обсуждал этот вопрос, ни с кем не советовался и не просил поддержать меня.

Я буду говорить не о том, чтобы за меня проголосовали. Я представлю программу, и хотел бы услышать мнение клубов: поддержат они эту программу или нет.

- Сегодня 1 апреля. Никакого отношения к этому не имеет?
– Для многих это может показаться шуткой, но не для меня.

На данный момент на пост президента УПЛ претендует только Александр Шевченко.

Ранее Метревели заявил, что нынешний сезон УПЛ нужно доиграть.

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Источник — ТК Футбол

(2 голоса)

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Комментарии
    Zport.
    online
      Zport., 01.04.2020 23:40
    0
    А президентом фэфэу давайте денисова сделаем.
    Ссылка
    jimmi
      jimmi, 01.04.2020 23:32
    0
    Ахахаха
    Ссылка
    Dre
    online
      Dre, 01.04.2020 23:25
    0
    Михйало
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 01.04.2020 23:40
    0
    А президентом фэфэу давайте денисова сделаем.
    Ссылка
    jimmi
      jimmi, 01.04.2020 23:32
    0
    Ахахаха
    Ссылка
    Dre
    online
      Dre, 01.04.2020 23:25
    0
    Михйало
    Ссылка
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