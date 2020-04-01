Метревели выдвинет свою кандидатуру на пост президента УПЛ

Эксперт программы «Великий футбол» Михаил Метревели объявил о том, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента УПЛ:
– Все, что плохо для УПЛ – плохо и для меня тоже. Сейчас есть один кандидат на пост президента Премьер лиги.
Хочу официально сообщить, что я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента УПЛ. Меня не выдвигает ни один из клубов.
Я ни с кем не обсуждал этот вопрос, ни с кем не советовался и не просил поддержать меня.
Я буду говорить не о том, чтобы за меня проголосовали. Я представлю программу, и хотел бы услышать мнение клубов: поддержат они эту программу или нет.
- Сегодня 1 апреля. Никакого отношения к этому не имеет?
– Для многих это может показаться шуткой, но не для меня.
На данный момент на пост президента УПЛ претендует только Александр Шевченко.
Ранее Метревели заявил, что нынешний сезон УПЛ нужно доиграть.
Источник — ТК Футбол
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