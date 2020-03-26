Михаил МЕТРЕВЕЛИ: «Самое главное – доиграть этот чемпионат Украины»

Эксперт предложил вариант завершения чемпионата Украины

  • 26.03.2020 17:55
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  • 1 комментарий
Михаил МЕТРЕВЕЛИ: «Самое главное – доиграть этот чемпионат Украины»
© Футбол 1/2/3. Михаил Метревели

Эксперт телеканалов Футбол 1/2/3 Михаил Метревели предложил закончить чемпионат Украины без зрителей.

«У УЕФА не было никакой альтернативы переносу Евро-2020, это абсолютно правильное, логичное решение. Теперь самое главное, чтобы эта ситуация не затянулась на много дольше и не поставило под сомнение проведения Чемпионата Европы и в следующем году. 

Чемпионат Европы при пустых трибунах проводить нет смысла, а вот чемпионаты стран, если там осталось несколько туров, можно доиграть и без зрителей, учитывая этот форс-мажор. Другое дело доходы не получат клубы, особенно в Европе, где стадионы собирают полные трибуны и это достаточный процент в бюджете клуба, но хотя бы клубы получат доходы за телевизионные права, у многих клубов 60-70% бюджета они составляют. 

Не берем сейчас во внимание чемпионат Украины, у нас абсолютно специфическая история и все эти доходы здесь не работают. Самое главное доиграть этот чемпионат, чтобы не было скандалов и определить кто чемпион, второе место и третье место», - подытожил Метревели.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    iravik83
      iravik83, 26.03.2020 18:34
    0
    самое главное пережить большинству эту заразу а чемпионат это не главное!!!
    Ссылка
    iravik83
      iravik83, 26.03.2020 18:34
    0
    самое главное пережить большинству эту заразу а чемпионат это не главное!!!
    Ссылка
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