Рустам ХУДЖАМОВ: «Пока не решил, буду ли продолжать карьеру»

Голкипер Рустам Худжамов прокомментировал прекращение сотрудничества с «Мариуполем» и возможное завершение карьеры:
– В эмоциональном плане - очень тяжело, поскольку я отдал «Мариуполю» 8 лет, очень многое с ним пережил. Это непросто, но рано или поздно все заканчивается.
- Какие планы на будущее?
– Пока еще не решил, буду ли я продолжать карьеру или буду двигаться в другом направлении - еще не знаю. Карантин этот и коронавирус отпечаток наложили.
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Источник — Динамо Киев от Шурика
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