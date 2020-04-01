Рустам ХУДЖАМОВ: «Пока не решил, буду ли продолжать карьеру»

Голкипер Рустам Худжамов прокомментировал прекращение сотрудничества с «Мариуполем» и возможное завершение карьеры:

– В эмоциональном плане - очень тяжело, поскольку я отдал «Мариуполю» 8 лет, очень многое с ним пережил. Это непросто, но рано или поздно все заканчивается.

- Какие планы на будущее?

– Пока еще не решил, буду ли я продолжать карьеру или буду двигаться в другом направлении - еще не знаю. Карантин этот и коронавирус отпечаток наложили.