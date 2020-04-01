Рустам Худжамов, скорее всего, завершит карьеру

В среду опытный вратарь Рустам Худжамов объявил об уходе из «Мариуполя», а наставник команды Александр Бабич считает, что игрок будет вынужден завершить карьеру.

«Причина - только травма. Травма серьезная, проблема с коленом, а операция очень дорогостоящая и она не гарантирует ничего. Насколько я знаю, он планирует завершить карьеру».

«У него есть свой бренд вратарских перчаток, и он будет его развивать», - сказал Бабич.

Ранее наставник не исключил, что 37-летний Худжамов пройдет курсы на получение тренерской лицензии.