Рустам Худжамов, скорее всего, завершит карьеру

В среду опытный вратарь Рустам Худжамов объявил об уходе из «Мариуполя», а наставник команды Александр Бабич считает, что игрок будет вынужден завершить карьеру.
«Причина - только травма. Травма серьезная, проблема с коленом, а операция очень дорогостоящая и она не гарантирует ничего. Насколько я знаю, он планирует завершить карьеру».
«У него есть свой бренд вратарских перчаток, и он будет его развивать», - сказал Бабич.
Ранее наставник не исключил, что 37-летний Худжамов пройдет курсы на получение тренерской лицензии.
Источник — Футбол 1/2/3
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