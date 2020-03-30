ЛЕПЧЕНКО: «Трудно представить, что в этом году еще будут большие турниры»

Бывшая теннисистка из топ-20 считает, что из-за пандемии коронавируса все соревнования отменят

  • 30.03.2020 19:17
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ЛЕПЧЕНКО: «Трудно представить, что в этом году еще будут большие турниры»
© tennis.com. Варвара Лепченко

33-летняя американская теннисистка Варвара Лепченко считает, что в этом году может больше не состояться ни одного крупного турнира.

«Не вижу предпосылок к тому, чтобы мы начали играть раньше следующего года. Возможно, у нас будут более мелкие турниры, но трудно представить, что будет проводиться турнир Большого шлема или Олимпийские игры. 

Мне бы очень хотелось увидеть хотя бы US Open. Люди будут очень свежими! Но определенно без соревновательного ритма. Теннис – это игра ритма, и выступление на турнирах помогает держать себя в тонусе. Но это те трудные моменты, с которыми мы сталкиваемся», – сказала Лепченко.

Ранее сообщалось, что первого апреля Уимблдон-2020 будет официально отменен.

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Источник — Tennis.com

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