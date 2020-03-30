Первого апреля Уимблдон-2020 будет официально отменен

Первого апреля состоится заседания организаторов Уимблдона, на котором будет решена судьба проведения турнира.
Как сообщил вице-президент Федерации тенниса Германии Дирк Хордорф, из-за пандемии коронавируса турнир будет отменен.
«В среду будет принято финальное решение. Но на самом деле все уже принято. Уимблдон отменят. Я в этом не сомневаюсь. В текущих обстоятельствах это необходимо сделать», - сказал Хордорф.
Отметим, что Уимблдон запланирован на 29 июня - 12 июля.
Ранее на осень был перенесен Ролан Гаррос.
Источник — Sky Sports
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