Николай ПАВЛОВ: «ВАР? Страдают болельщики и команды»

Украинский тренер Николай Павлов поделился своим мнением по поводу введения системы видеоповторов ВАР в УПЛ:
«Мое мнение не в пользу этого ноу-хау. Спросите тех, кто играл в футбол. Где эмоции? Где радость от гола, который потом отменяют? От этого же можно сойти с ума, умереть. Уверен, что если бы не ВАР, многих красных карточек бы не было в матчах, которые были у нас сыграны с этой системой.
Страдают команды, и болельщики тоже, которые в следующих турах уже не видят основных игроков, потому что они были удалены после ВАР. Футбол – это спорт, эмоции, а после трех минут простоя и просмотра видео накал уже падает».
Ранее Павлов заявил, что Андрей Шевченко останется в сборной Украины.
Источник — zbirna.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Наконец-то футбол становится справедливым, а все эти "эмоции" и "дух" футбола, достал уже всех за годы судейских ошибок и беспредела !!!
Наконец-то футбол становится справедливым, а все эти "эмоции" и "дух" футбола, достал уже всех за годы судейских ошибок и беспредела !!!
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.