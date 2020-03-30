Николай ПАВЛОВ: «ВАР? Страдают болельщики и команды»

Украинский тренер Николай Павлов поделился своим мнением по поводу введения системы видеоповторов ВАР в УПЛ:

«Мое мнение не в пользу этого ноу-хау. Спросите тех, кто играл в футбол. Где эмоции? Где радость от гола, который потом отменяют? От этого же можно сойти с ума, умереть. Уверен, что если бы не ВАР, многих красных карточек бы не было в матчах, которые были у нас сыграны с этой системой.

Страдают команды, и болельщики тоже, которые в следующих турах уже не видят основных игроков, потому что они были удалены после ВАР. Футбол – это спорт, эмоции, а после трех минут простоя и просмотра видео накал уже падает».

Ранее Павлов заявил, что Андрей Шевченко останется в сборной Украины.