Николай ПАВЛОВ: «ВАР? Страдают болельщики и команды»

Известный тренер – о введении видеоповторов в УПЛ

  • 30.03.2020 17:09
  • 264 просмотра
  • 4 комментария
Николай ПАВЛОВ: «ВАР? Страдают болельщики и команды»
© Sport.ua. Николай Павлов

Украинский тренер Николай Павлов поделился своим мнением по поводу введения системы видеоповторов ВАР в УПЛ:

«Мое мнение не в пользу этого ноу-хау. Спросите тех, кто играл в футбол. Где эмоции? Где радость от гола, который потом отменяют? От этого же можно сойти с ума, умереть. Уверен, что если бы не ВАР, многих красных карточек бы не было в матчах, которые были у нас сыграны с этой системой.

Страдают команды, и болельщики тоже, которые в следующих турах уже не видят основных игроков, потому что они были удалены после ВАР. Футбол – это спорт, эмоции, а после трех минут простоя и просмотра видео накал уже падает».

Ранее Павлов заявил, что Андрей Шевченко останется в сборной Украины.

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Источник — zbirna.com

(1 голос)

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Комментарии
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 30.03.2020 18:18
    0
    Владимир Копяк, 30.03.2020 18:12
    Футбол оставался единственным видом спорта, где властвовал судейский беспредел.. ФИФА много лет сопротивлялась любым нововведениям, которые бы осуществляли контроль над действиями арбитров, но вечно это продолжаться не могло... Понимаю таких как Павлов - они привыкли к договорнякам, тотализаторам, подкупу арбитров и функционеров ФФУ, и тут такие изменения... Но ничего, привыкнем и к этому и все будет нормально...
    то есть в боксе все было чисто и по спортивному?
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 30.03.2020 18:12
    0
    Футбол оставался единственным видом спорта, где властвовал судейский беспредел.. ФИФА много лет сопротивлялась любым нововведениям, которые бы осуществляли контроль над действиями арбитров, но вечно это продолжаться не могло... Понимаю таких как Павлов - они привыкли к договорнякам, тотализаторам, подкупу арбитров и функционеров ФФУ, и тут такие изменения... Но ничего, привыкнем и к этому и все будет нормально...
    Ссылка
    Vadim-77
      Vadim-77, 30.03.2020 18:01
    +1
    Какая радость от незаконно забитого гола и незаконных решений судей, для команды, которая проигрывает из-за таких решений ?! Удаленным после применения ВАР просто нужно играть не отрывая соперникам ног из-под тишка !
    Наконец-то футбол становится справедливым, а все эти "эмоции" и "дух" футбола, достал уже всех за годы судейских ошибок и беспредела !!!
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    саша соседка
    online
      саша соседка, 30.03.2020 17:19
    +3
    Во все мире не страдают , а эти горе от футбола ноют!
    Ссылка
    саша соседка
    online
      саша соседка, 30.03.2020 17:19
    +3
    Во все мире не страдают , а эти горе от футбола ноют!
    Ссылка
    Vadim-77
      Vadim-77, 30.03.2020 18:01
    +1
    Какая радость от незаконно забитого гола и незаконных решений судей, для команды, которая проигрывает из-за таких решений ?! Удаленным после применения ВАР просто нужно играть не отрывая соперникам ног из-под тишка !
    Наконец-то футбол становится справедливым, а все эти "эмоции" и "дух" футбола, достал уже всех за годы судейских ошибок и беспредела !!!
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 30.03.2020 18:18
    0
    Владимир Копяк, 30.03.2020 18:12
    Футбол оставался единственным видом спорта, где властвовал судейский беспредел.. ФИФА много лет сопротивлялась любым нововведениям, которые бы осуществляли контроль над действиями арбитров, но вечно это продолжаться не могло... Понимаю таких как Павлов - они привыкли к договорнякам, тотализаторам, подкупу арбитров и функционеров ФФУ, и тут такие изменения... Но ничего, привыкнем и к этому и все будет нормально...
    то есть в боксе все было чисто и по спортивному?
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 30.03.2020 18:12
    0
    Футбол оставался единственным видом спорта, где властвовал судейский беспредел.. ФИФА много лет сопротивлялась любым нововведениям, которые бы осуществляли контроль над действиями арбитров, но вечно это продолжаться не могло... Понимаю таких как Павлов - они привыкли к договорнякам, тотализаторам, подкупу арбитров и функционеров ФФУ, и тут такие изменения... Но ничего, привыкнем и к этому и все будет нормально...
    Ссылка
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