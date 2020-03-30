Николай ПАВЛОВ: «Не сомневаюсь, что Шевченко останется в сборной Украины»

Бывший главный тренер сборной Украины Николай Павлов рассказал о вынужденной паузе в чемпионате Украины, а также переносе чемпионата Европы из-за пандемии коронавируса.

— Если честно, я сейчас рад, что не являюсь главным тренером одной из команд. В противном случае не знаю, чтобы творилось в моей голове, ведь можно было бы сойти с ума. Не завидую своим бывшим коллегам, которые сейчас ломают голову над тем, как работать удаленно и в неизвестности строить какие-то планы. Хотя на первом месте, конечно же, здоровье всех людей в мире, в Европе и у нас в Украине.

— Если придется чемпионат завершать досрочно, как «зафиксировать» места команд в турнирной таблице УПЛ?

— Да, читаю и вижу эту дискуссию про то, как завершить чемпионат — после 22 или 23-х туров. Все-таки сыграно было 23 тура, поэтому от этого и надо отталкиваться. Получается, что команды играли его напрасно? Поэтому сейчас я не позавидую тем, кому придется принимать решение, как распределить места в таблице. Те, кого устраивала таблица после 22-х туров, хотят 23-й тур не считать. Точно так же и те, кто улучшил свои позиции после 23 игр, считают, что надо считать все матчи.

— Перенос на год Евро-2020 может быть чем-то полезен для сборной Украины?

— У каждой сборной есть свое мнение на этот счет. Если говорить об Украине, возможно, тоже есть свои плюсы в плане усиления лини атаки. Вернется Артем Беседин. Еще восстанавливается после травмы Роман Яремчук. Набирает форму Андрей Ярмоленко. Это ребята из основного состава команды. Самое же главное сейчас, чтобы Андрей Шевченко продолжил работу со сборной, хотя в том, что он останется, я не сомневаюсь. Зная Андрея Николаевича, уверен, он не будет бросать дело на полпути.

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