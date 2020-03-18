5 причин, почему перенос Евро-2020 для сборной Украины – не так уж и плохо

Вся Европа на карантине из-за пандемии коронавируса. Практически все национальные чемпионаты, не дожидаясь директивы УЕФА, приостановлены на неопределенное время. И когда они возобновятся – сейчас ответить на этот вопрос никто не сможет. Неясной остается и судьба еврокубковых турниров. УЕФА вроде бы как определил промежуточные даты проведения финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы, но далеко не факт, что они таки смогут состояться в конце июня. Да и по какой схеме будут проводиться четвертьфиналы и полуфиналы – тоже тайна за семью печатями.

Что касается национальных сборных, то о полноценной подготовке к Евро, о полноценных спаррингах тоже не может быть и речи. Если футболисты в клубах либо на карантине, либо в самоизоляции, то им явно не до вызова в сборную. К тому же, если брать конкретно национальную команду Украины, то не только футболистов собрать в одном месте проблематично. Наверное, еще более сложно собрать воедино тренерский штаб. По нашей информации, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко находится в Лондоне, его ассистенты Мауро Тасотти, Андреа Мальдера и Андреа Азаллин – в Италии, а Педро Харо – в Испании. И в ближайшее время прилететь в Киев для них нет ни малейшей возможности. Все это вышеизложенное – веские причины для переноса Евро-2020 на следующий год. УЕФА поступил правильно, так серьезно сместив чемпионат. Даст Бог, за это время мир придет в себя и летом следующего года проведет настоящий праздник жизни. В отличие от пира во время чумы – а это было бы именно так, если бы Евро проводили в нынешнем году.

Несмотря на то, что практически все национальные сборные континента, получившие путевки на чемпионат, планомерно готовились именно под ранее определенные даты проведения – июнь-июль 2020-го, и смещение Евро на целый год практически для всех его участников априори вызовет, скажем так, дискомфорт, конкретно для сборной нашей страны этот перенос сулит не только неудобства, но и позитивные моменты. Какие? Да их сразу несколько.

Успеют выздороветь и набрать форму ведущие исполнители нашей сборной. В конце прошлого года – в начале нынешнего сразу несколько игроков основы сборной Украины получили травмы и выбили из строя. Речь в первую очередь о Романе Яремчуке, Андрее Ярмоленко, Тарасе Степаненко и Викторе Цыганкове. В этот список можно включить и Марлоса. Теперь у них нет необходимости форсировать форму к Евро. Наоборот, они могут и должны вернуться после операций и лечений полностью здоровыми и готовыми к новым вызовам.

Многие игроки стартового состава сборной Украины нынешний год начали в статусе запасных в своих клубах. То есть, полноценной игровой практики они не получали. Теперь у них есть время все исправить. В данном случае речь идет о Андрее Ярмоленко и Александре Зинченко, в меньшей степени – о Руслане Малиновском, Евгении Коноплянке, Викторе Коваленко и Денисе Бойко. Первые двое – по разным причинам – потеряли место в основе своих клубов. Не исключено, что оба наших «англичанина» после окончания сезона будут искать себе новые команды. Так или иначе, у них будет возможность доказать свою профпригодность либо на нынешнем рабочем месте, либо на новом. Остальные являются игроками ротации в своих коллективах. За год с «хвостиком» они тоже получат возможность заявить о своих претензиях на место в основе не только в своей команде, но и в сборной.



УАФ. Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко

Доселе ходило много слухов о том, что Андрей Шевченко после окончания Евро-2020 может оставить нашу сборную и перейти на клубную работу. Теперь наверняка Шева и его штаб останутся как минимум до конца Евро-2021. Во всяком случае, такое развитие сюжета видится закономерным и правильным. Выход нашей сборной на чемпионат Европы – это заслуга в первую очередь тренерского штаба. Посему этот штаб должен увидеть плоды своей работы на мероприятии такого масштаба. То есть, ближайший год-полтора Шевченко и компания будут «нашими».

Фактор Артема Беседина. Из-за уличения в применении запрещенных медицинских препаратов динамовский форвард был отлучен от футбола на целый год. Вроде бы наказание и не самое суровое, но так получалось, что Беседин должен был пропустить Евро – а он так мечтал там сыграть. И вот тот самый случай, когда даже в плохом найдется что-то хорошее. Дисквалификация Артема заканчивается в конце 2020-го, стало быть, до лета 2021-го у него будет неплохой шанс заявить о своих претензиях на место в главной команде страны.

Шанс для Филиппова и компании. Смещение сроков Евро – это шанс не только для Беседина, но и для многих других отечественных футболистов, стремящихся попасть в сборную Шевченко. Если бы чемпионат Европы проводился нынешним летом, в составе сборной Украины не оказалось бы не только Беседина, но и других игроков, которые до это не вызывались в сборную или получали вызов по большим праздникам, но которые уже «на виду». Теперь же Шевченко сможет более пристально посмотреть на ближайший резерв сборной. На кого? Ну, хотя бы игроков «Десны» и «Днепра-1» Александра Филиппова и Владислава Супрягу. А еще свой шанс может получить подзабытый в шотландском унынье Марьян Швед. Да и многие другие: динамовцы Георгий Бущан и Назарий Русин, Богдан Леднев и Александр Тымчик из «Зари», александриец Кирилл Ковалец, Сергей Болбат из «Шахтера», Богдан Сарнавский со «Львова», Богдан Бутко из польского «Леха» и другие…

Валерий ВАСИЛЕНКО