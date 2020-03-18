5 причин, почему перенос Евро-2020 для сборной Украины – не так уж и плохо

Sport.ua ищет позитив для команды Шевченко в смещении чемпионата Европы, и находит его

  • 18.03.2020 21:39
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  • 4 комментария
5 причин, почему перенос Евро-2020 для сборной Украины – не так уж и плохо
© uefa.com

Вся Европа на карантине из-за пандемии коронавируса. Практически все национальные чемпионаты, не дожидаясь директивы УЕФА, приостановлены на неопределенное время. И когда они возобновятся – сейчас ответить на этот вопрос никто не сможет. Неясной остается и судьба еврокубковых турниров. УЕФА вроде бы как определил промежуточные даты проведения финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы, но далеко не факт, что они таки смогут состояться в конце июня. Да и по какой схеме будут проводиться четвертьфиналы и полуфиналы – тоже тайна за семью печатями.

Что касается национальных сборных, то о полноценной подготовке к Евро, о полноценных спаррингах тоже не может быть и речи. Если футболисты в клубах либо на карантине, либо в самоизоляции, то им явно не до вызова в сборную. К тому же, если брать конкретно национальную команду Украины, то не только футболистов собрать в одном месте проблематично. Наверное, еще более сложно собрать воедино тренерский штаб. По нашей информации, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко находится в Лондоне, его ассистенты Мауро Тасотти, Андреа Мальдера и Андреа Азаллин – в Италии, а Педро Харо – в Испании. И в ближайшее время прилететь в Киев для них нет ни малейшей возможности. Все это вышеизложенное – веские причины для переноса Евро-2020 на следующий год. УЕФА поступил правильно, так серьезно сместив чемпионат. Даст Бог, за это время мир придет в себя и летом следующего года проведет настоящий праздник жизни. В отличие от пира во время чумы – а это было бы именно так, если бы Евро проводили в нынешнем году.

Несмотря на то, что практически все национальные сборные континента, получившие путевки на чемпионат, планомерно готовились именно под ранее определенные даты проведения – июнь-июль 2020-го, и смещение Евро на целый год практически для всех его участников априори вызовет, скажем так, дискомфорт, конкретно для сборной нашей страны этот перенос сулит не только неудобства, но и позитивные моменты. Какие? Да их сразу несколько.

Успеют выздороветь и набрать форму ведущие исполнители нашей сборной. В конце прошлого года – в начале нынешнего сразу несколько игроков основы сборной Украины получили травмы и выбили из строя. Речь в первую очередь о Романе Яремчуке, Андрее Ярмоленко, Тарасе Степаненко и Викторе Цыганкове. В этот список можно включить и Марлоса. Теперь у них нет необходимости форсировать форму к Евро. Наоборот, они могут и должны вернуться после операций и лечений полностью здоровыми и готовыми к новым вызовам.

Многие игроки стартового состава сборной Украины нынешний год начали в статусе запасных в своих клубах. То есть, полноценной игровой практики они не получали. Теперь у них есть время все исправить. В данном случае речь идет о Андрее Ярмоленко и Александре Зинченко, в меньшей степени – о Руслане Малиновском, Евгении Коноплянке, Викторе Коваленко и Денисе Бойко. Первые двое – по разным причинам – потеряли место в основе своих клубов. Не исключено, что оба наших «англичанина» после окончания сезона будут искать себе новые команды. Так или иначе, у них будет возможность доказать свою профпригодность либо на нынешнем рабочем месте, либо на новом. Остальные являются игроками ротации в своих коллективах. За год с «хвостиком» они тоже получат возможность заявить о своих претензиях на место в основе не только в своей команде, но и в сборной.


УАФ. Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко

Доселе ходило много слухов о том, что Андрей Шевченко после окончания Евро-2020 может оставить нашу сборную и перейти на клубную работу. Теперь наверняка Шева и его штаб останутся как минимум до конца Евро-2021. Во всяком случае, такое развитие сюжета видится закономерным и правильным. Выход нашей сборной на чемпионат Европы – это заслуга в первую очередь тренерского штаба. Посему этот штаб должен увидеть плоды своей работы на мероприятии такого масштаба. То есть, ближайший год-полтора Шевченко и компания будут «нашими». 

Фактор Артема Беседина. Из-за уличения в применении запрещенных медицинских препаратов динамовский форвард был отлучен от футбола на целый год. Вроде бы наказание и не самое суровое, но так получалось, что Беседин должен был пропустить Евро – а он так мечтал там сыграть. И вот тот самый случай, когда даже в плохом найдется что-то хорошее. Дисквалификация Артема заканчивается в конце 2020-го, стало быть, до лета 2021-го у него будет неплохой шанс заявить о своих претензиях на место в главной команде страны.

Шанс для Филиппова и компании. Смещение сроков Евро – это шанс не только для Беседина, но и для многих других отечественных футболистов, стремящихся попасть в сборную Шевченко. Если бы чемпионат Европы проводился нынешним летом, в составе сборной Украины не оказалось бы не только Беседина, но и других игроков, которые до это не вызывались в сборную или получали вызов по большим праздникам, но которые уже «на виду». Теперь же Шевченко сможет более пристально посмотреть на ближайший резерв сборной. На кого? Ну, хотя бы игроков «Десны» и «Днепра-1» Александра Филиппова и Владислава Супрягу. А еще свой шанс может получить подзабытый в шотландском унынье Марьян Швед. Да и многие другие: динамовцы Георгий Бущан и Назарий Русин, Богдан Леднев и Александр Тымчик из «Зари», александриец Кирилл Ковалец, Сергей Болбат из «Шахтера», Богдан Сарнавский со «Львова», Богдан Бутко из польского «Леха» и другие…    

Валерий ВАСИЛЕНКО

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 18.03.2020 22:40
    0
    Для мене буде плюс, якшо до того часу повністю здуються Пятов, Стєпа, Марлос. Нічого не маю проти Шахти, але якось так получилось, що ця трійця саме з того клубу. Не розумію, чому так носяться з Бєсєдіним. Ярмолу і Коноплянку, якшо використовувати з розумом (не робити ставку тільки на них - вопше на них ставку не робити - шоб просто були на підхваті) - користь принесуть. Погано, шо не можна так відразу з громадянством - Маркос Антоніо - капєц як мені подобається на Стьопи місці. Може в зв'язку з вірусом дозволити відразу в партію, пардон, в громадянство України вступати)))
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    Oleksandr Melnychuk
      Oleksandr Melnychuk, 18.03.2020 22:22
    +1
    dudigo78, 18.03.2020 22:00
    філософська стаття. так само можна знайти стільки ж негативних сторін. Як от старіння деяких гравців, ймовірність травм, втрату спортивної форми і т.д.
    І їх виявиться більше!!!!!!!!!!!!
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    west-ukr5555
      west-ukr5555, 18.03.2020 22:00
    +3
    Фактор Бєсєдіна...
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 18.03.2020 22:00
    0
    філософська стаття. так само можна знайти стільки ж негативних сторін. Як от старіння деяких гравців, ймовірність травм, втрату спортивної форми і т.д.
    Ссылка
    west-ukr5555
      west-ukr5555, 18.03.2020 22:00
    +3
    Фактор Бєсєдіна...
    Ссылка
    Oleksandr Melnychuk
      Oleksandr Melnychuk, 18.03.2020 22:22
    +1
    dudigo78, 18.03.2020 22:00
    філософська стаття. так само можна знайти стільки ж негативних сторін. Як от старіння деяких гравців, ймовірність травм, втрату спортивної форми і т.д.
    І їх виявиться більше!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 18.03.2020 22:40
    0
    Для мене буде плюс, якшо до того часу повністю здуються Пятов, Стєпа, Марлос. Нічого не маю проти Шахти, але якось так получилось, що ця трійця саме з того клубу. Не розумію, чому так носяться з Бєсєдіним. Ярмолу і Коноплянку, якшо використовувати з розумом (не робити ставку тільки на них - вопше на них ставку не робити - шоб просто були на підхваті) - користь принесуть. Погано, шо не можна так відразу з громадянством - Маркос Антоніо - капєц як мені подобається на Стьопи місці. Може в зв'язку з вірусом дозволити відразу в партію, пардон, в громадянство України вступати)))
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 18.03.2020 22:00
    0
    філософська стаття. так само можна знайти стільки ж негативних сторін. Як от старіння деяких гравців, ймовірність травм, втрату спортивної форми і т.д.
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