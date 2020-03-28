Алексей АНДРОНОВ: «Белорусский футбол во всем мире стал мемом»

Специалист и сам не отказался бы комментировать чемпионат Беларуси

  • 28.03.2020 15:50
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Алексей АНДРОНОВ: «Белорусский футбол во всем мире стал мемом»
© Sport.ua. Алексей Андронов

Известный российский комментатор Алексей Андронов прокомментировал повышенное внимание к белорусскому футболу.
 
«Белорусский футбол? Немного забавно, конечно, звучит этот вопрос. Хотя сейчас не до смеха, потому что практически все соревнования на планете остановлены. И белорусский футбол стал таким мемом во всем мире, который обсуждается. Я за ним слежу достаточно давно и довольно плотно. Я ездил на матчи сборной Беларуси, когда тренером был мой товарищ Александр Хацкевич, ездил и после.
 
Прекрасный стадион построен в Борисове. На мой взгляд, это образец для многих стран постсоветского пространства, как нужно строить не огромные какие-то стадионы, а компактные, небольшой вместимости.
 
Также в Беларуси прервалась гегемония БАТЭ. Долгое время мы считали, что весь белорусский футбол — это только БАТЭ. Но в прошлом сезоне чемпионом стало брестское «Динамо», в котором играет еще один мой товарищ Артем Милевский.
 
Как подходить комментаторам к матчам? Во-первых, если бы мне предложили прокомментировать, я бы с удовольствием согласился, потому что это всегда интересный и новый опыт. Во-вторых, я думаю, что комментатор должен относиться с своей работе всегда максимально ответственно. Даже если он комментирует первенство бани, я ни в коем случае сейчас не сравниваю Беларусь с баней, но если это показывают по телевидению, значит, нужно подготовиться. А подготовиться к белорусскому чемпионату, на мой взгляд, не так сложно. Мне кажется, что высокомерия никакого быть не должно. Белорусский футбол занимает свое место в европейской системе координат. Беларусь играла хорошие матчи с большими сборными, БАТЭ шумел в Лиге чемпионов и Лиге Европы. БАТЭ выходил на первые полосы газет вполне себе континентальных, обсуждающий действительно большой футбол.
 
Чемпионат Беларуси в этом году будет особенно интересным, учитывая смену лидера. И если он состоится в намеченном формате, не будет прерываться, наверное, это будет вообще какая-то сказка для любителей футбола, которые хотят просто футбол посмотреть. Когда ничего больше не осталось, ты действительно понимаешь, что это представляет интерес», – сказал Андронов.

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Источник — Трибуна

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