Алексей АНДРОНОВ: «Сычев сидел в приемной у Суркиса»

Но президент «Динамо» не нашел времени на встречу с российским форвардом

  • 11.02.2020 08:10
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Алексей АНДРОНОВ: «Сычев сидел в приемной у Суркиса»
© Sport.ua. Алексей Андронов

Известный российский комментатор Алексей Андронов рассказал о несостоявшихся трансферах в киевское «Динамо».

«Мне самому приходилось не раз участвовать в историях с трансферами. Особенно с киевским «Динамо» и до сих пор даже. Но в тот период, когда команду возглавлял Валерий Газзаев, ему предлагали норвежца (сейчас не могу вспомнить фамилию).

Мои двадцать минут вдумчивой работы с гугл-переводчиком выяснили, что у человека вообще проблемы с алкоголем достаточно большие, о чем никто не знал, потому что он играл только в Норвегии, а пресса вся на норвежском и т.д. И все. На этом трансфер закончился. Я сделал распечатку, пять или семь страниц текста.

Кстати, о Сычеве, хотя он играл в то время, когда не было безумных зарплат. Он, конечно, пытался выкручивать руки руководителям клубов, потом это закончилось арендой в «Марсель». А уже позже мы с сидели с ним в приемной у Игоря Суркиса на одном диване. Потом я пошел брать интервью, затем я вышел, а Суркис тут же уехал, с Сычевым даже не встретился. Все потому что репутация, которая уже идет впереди тебя», — рассказал Андронов в эфире программы «Мы к вам приедем».

Дмитрий Сычев — известный российский форвард, выступавший за «Спартак» Тамбов, «Спартак» Москва, «Марсель», «Локомотив», «Динамо» Минск, «Волгу», «Окжетпес», «Казанку» и «Пюник». Завершил карьеру в начале января 2020-го года.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

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