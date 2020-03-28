В воскресенье, 29 марта «Ислочь» во втором туре чемпионата Беларуси примет «Смолевичи». Начало матча – в 16:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Спорт 1».
«Ислочь» - «Смолевичи». Прогноз и анонс на матч чемпионата Беларуси
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Источник — Sport.ua
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