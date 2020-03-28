Заключительный игровой день второго тура чемпионата Беларуси откроет матч между «Ислочью» и «Смолевичами».

«Ислочь» в прошлом сезоне закрепилась среди лидеров белорусского футбола, заняв пятое место в чемпионате. И к нынешней кампании команда Виталия Жуковского подошла даже с еврокубковыми амбициями.

Эти амбиции «Ислочь» сумела подтвердить в первом туре: команда в первом туре обыграла «Неман» со счетом 1:0 благодаря позднему голу Момо Янсане на 88-й минуте.

За «Смолевичами» в последние годы закрепилась репутация «команды-лифта», которая постоянно балансирует между высшей и первой лигами белорусского футбола. В нынешнем сезоне перед командой Александра Бразевича стоит задача избежать вылета.

В первом туре «Смолевичи» сумели сотворить сенсацию: команда на выезде отобрала очки у действующего чемпиона, «Динамо» Брест Артема Милевского – ничья 1:1. Единственный гол в составе гостей провел Владислав Мухамедов.

Несмотря на успешный результат в первом туре, «Смолевичи» в матче с «Ислочью» считаются аутсайдером. Коэффициент на победу хозяев – 1,87, на гостей – 4,48. Вероятность ничьи – 4,04.

29 марта, воскресенье