ГОЛОВКО: «Лобановский был жестким и даже беспощадным к мелочам»

Бывший защитник киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Александр Головко поделился мнением о легендарном наставнике Валерии Лобановском.

– «Динамо» накануне возвращения Лобановского находилось в игровом кризисе: вылетело из Лиги чемпионов и Кубка УЕФА от скромных, в принципе, «Рапида» и «Ксамакса», вылетело из Кубка Украины, проиграв по пенальти тернопольской «Ниве». Как же Валерию Васильевичу удалось за достаточно короткий период из тех же, по сути, игроков создать коллектив, который был способен побеждать «Барселону», «Арсенал», «Реал»?

– Первый момент - давайте будем откровенны, команду, которая «выстрелила», собрал все же Сабо. Он понимал, на что способны эти игроки, и доверил им место в «Динамо». Другое дело - что умения выжать из этих футболистов максимум, у Йожефа Йожефовича не оказалось. А вот Валерий Васильевич сумел это сделать, понимая, что для этого нужно иметь функциональный каркас ценой таких вещей, как возможность осечки в чемпионате, так далее.

И даже при том значительном улучшении функциональной готовности и слаженности действий, вспомните, не забей Шевченко с помощью защитника в Праге, не выдай Шовковский замечательную серию послематчевых пенальти - и могло бы не быть того сезона с полуфиналом Лиги чемпионов. Это - футбол. Логика в нем есть, с одной стороны, но с другой - все висит на везении, которое, как известно, бывает у сильных.

Именно поэтому Лобановский был жестким и даже беспощадным к, казалось бы, мелочам. Потому что он понимал: отдайся здесь на 80%, а не на 100%, не добеги там на полметра, убери ногу еще где-то - и все. В этих маленьких различиях, даже мелочах - разница между простыми людьми и гениями. Валерий Васильевич был гением.

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