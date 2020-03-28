ГОЛОВКО: «В футболе наше поколение прожило достаточно хорошую жизнь»

Экс-защитник киевского «Динамо» рассказал, как не состоялся его переход в «Ливерпуль»

  • 28.03.2020 08:37
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ГОЛОВКО: «В футболе наше поколение прожило достаточно хорошую жизнь»
© ФК Динамо Киев. Александр Головко

Бывший защитник киевского «Динамо» Александр Головко рассказал, как в свое время мог перейти в английский «Ливерпуль».

– В свое время слухи отправляли вас в «Лацио», «Олимпиакос», «Ливерпуль». Что ближе к желтой прессе, а что - к правде?
– «Ливерпуль» - 100%. Только отсутствие опыта и коммуникации помешали мне туда перейти. Я уже прощался с одноклубниками, отправился в «Ливерпуль» с представителями «Динамо», считая, что еду подписывать контракт. Но на месте оказалось, что я один из трех претендентов. 

Я встретился с Жераром Улье в ресторане, переговорил с ним на той английском языке, который был у меня в то время. Потренировался с ними неделю, вернулся домой - и все. Подписали они камерунца Ригобера Сонга. Что с «Ливерпулем» не сложилось, я понял, когда Валерий Васильевич спросил: «Ну как ты? Будем работать?» Я все понял и ответил, что, конечно, будем. 

Кто-то подумал бы, что это вопрос денег, но для меня это был вопрос нового вызова в карьере и новых задач в футболе. Я не спрашивал о зарплате или подъемных, а хотел попробовать себя на этом уровне. Это было для меня, мягко говоря, разочарование, за которым последовала «черная полоса» - с травмами, смертью Васильевича, завершением выступлений. Но, повторюсь, я не жалуюсь - в футболе наше поколение прожило достаточно хорошую жизнь.

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Источник — ФК Динамо Киев

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