ГОЛОВКО: «В футболе наше поколение прожило достаточно хорошую жизнь»

Бывший защитник киевского «Динамо» Александр Головко рассказал, как в свое время мог перейти в английский «Ливерпуль».

– В свое время слухи отправляли вас в «Лацио», «Олимпиакос», «Ливерпуль». Что ближе к желтой прессе, а что - к правде?

– «Ливерпуль» - 100%. Только отсутствие опыта и коммуникации помешали мне туда перейти. Я уже прощался с одноклубниками, отправился в «Ливерпуль» с представителями «Динамо», считая, что еду подписывать контракт. Но на месте оказалось, что я один из трех претендентов.

Я встретился с Жераром Улье в ресторане, переговорил с ним на той английском языке, который был у меня в то время. Потренировался с ними неделю, вернулся домой - и все. Подписали они камерунца Ригобера Сонга. Что с «Ливерпулем» не сложилось, я понял, когда Валерий Васильевич спросил: «Ну как ты? Будем работать?» Я все понял и ответил, что, конечно, будем.

Кто-то подумал бы, что это вопрос денег, но для меня это был вопрос нового вызова в карьере и новых задач в футболе. Я не спрашивал о зарплате или подъемных, а хотел попробовать себя на этом уровне. Это было для меня, мягко говоря, разочарование, за которым последовала «черная полоса» - с травмами, смертью Васильевича, завершением выступлений. Но, повторюсь, я не жалуюсь - в футболе наше поколение прожило достаточно хорошую жизнь.