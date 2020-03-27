Слуцк – Динамо Брест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 28 марта, состоится поединок 2-го тура чемпионата Беларуси, в котором «Слуцк» будет принимать «Динамо-Брест». Матч пройдет в Слуцке на стадионе «Городской», начало – в 12:00 по киевскому времени.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Слуцк» – «Динамо-Брест».

Смотрите видеотрансляцию матча.

Плейер с трансляцией будет добавлен ближе к началу матча.