Слуцк – Динамо Брест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 28 марта, состоится поединок 2-го тура чемпионата Беларуси, в котором «Слуцк» будет принимать «Динамо-Брест». Матч пройдет в Слуцке на стадионе «Городской», начало – в 12:00 по киевскому времени.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Слуцк» – «Динамо-Брест».
Смотрите видеотрансляцию матча.
Плейер с трансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
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Источник — Sport.ua
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