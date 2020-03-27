Не было счастья, так несчастье помогло. Доселе чемпионат Беларуси не жаловали столь пристальным вниманием. Но на данный момент Высшая лига Беларуси – как глоток свежего воздуха. И в прямом, и в переносном смысле. Шутка ли, лишь «сябры» до сих пор играют в футбол, да еще и со зрителями, в то время как вся остальная футбольная Европа сидит на карантине из-за эпидемии коронавируса.

Во втором туре элитного дивизиона Беларуси действующий чемпион страны – «Динамо» из Бреста – в гостевом поединке встретится со «Слуцком».

Чемпион Беларуси в новый сезон входит достаточно тяжело. Перед стартом первенства коллектив из Бреста, в котором первые скрипки играют украинские исполнители – Артем Милевский и Александр Нойок, а может сыграть и еще один наш новобранец Евгений Хачериди – сыграл два матча четвертьфинала национального Кубка с «Ислочью». Несмотря на явный статус фаворита, динамовцы сумели одолеть своего неказистого соперника лишь в серии послематчевых пенальти. Правда, перед этим «Динамо» выиграло Суперкубок Беларуси, одолев солигорский «Шахтер» 2:0.

Стартовать успешно в чемпионате подопечным Сергея Ковальчука не удалось. В первом туре первенства в родных стенах «Динамо» еле свело к ничьей поединок против непритязательного «Смолевичи-СТИ». Похоже, команда из Бреста планирует постепенно набирать форму, оттягивая выход на пик кондиций ближе к экватору соревнований.

А вот «Слуцк», занявший в прошлом чемпионате невысокое одиннадцатое место, удачно стартовал в новом сезоне. Команда из одноименного городка в премьерном поединке чемпионата одолела «Славию-Мозырь» - 3:1. Правда, «Слуцк» сумел дожать соперника лишь после того, как тот остался в меньшинстве.

Примечательно, что «Слуцк» на новый сезон строит довольно амбициозные планы. Команде в межсезонье удалось не только сохранить всех своих ведущих исполнителей, но и неплохо (по тамошним меркам) укрепиться.

История очных противостояний между этими командами насчитывает 16 матчей. Перевес – на стороне действующего чемпиона страны: семь побед против четырех. В остальных матчах были зафиксированы ничьи.

Ориентировочные составы:

«Слуцк»: Панкратов, Коанда, Кривулькин, Образов, Трубило, Чеботаев, Бураев, Салу, Семенов, Такулов, Гафар

«Динамо Брест»: Павлюченко, Веретило, Павловец, Печенин, Габи, Гордейчук, Кисляк, Нойок, Бакай, Милевский, Савицкий.

28 марта, суббота