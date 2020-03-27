Где смотреть онлайн матч чемпионата Беларуси Городея — Шахтер Солигорск

В субботу, 28-го марта, состоится матч 2-го тура чемпионата Беларуси по футболу, в котором «Городея» примет солигорский «Шахтер».
Поединок состоится в Городее на стадионе «Городея». Стартовый свисток встречи прозвучит в 18:00 по киевскому времени.
«Городея» — «Шахтер» Солигорск. Прогноз и анонс на матч чемпионата Беларуси.
В прямом эфире поединок «Городея» — «Шахтер» Солигорск покажет телеканал «Спорт 1».
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Источник — Sport.ua
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