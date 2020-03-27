Городея — Шахтер Солигорск. Прогноз и анонс на матч чемпионата Беларуси

«Безумству храбрых поем мы песню!», — некогда писал Максим Горький. И, похоже, он что-то знал. Пока во всей Европе из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 приостановлены футбольные чемпионаты, Беларусь мужественно продолжает играть.

Точнее, не продолжает, а едва начинает, ведь чемпионат Беларуси стартовал всего неделю назад. И в первом же матче солигорский «Шахтер» под руководством украинского тренера Юрия Вернидуба дома уступил команде «Торпедо-БелАЗ» со счетом 0:1.

Само собой, такой результат не устроил ни Вернидуба, ни его команду. И теперь «Шахтер» жаждет реабилитироваться за неудачный старт. Тем более, что соперник, вроде бы, вполне подходящий — скромный клуб «Городея» из одноименного поселка, чье население не дотягивает до 4 тысяч жителей.

Правда, минувший сезон «Городея» провела очень неплохо. Клуб занял 7-е итоговое место в турнирной таблице, набрав 44 очка при разнице забитых и пропущенных мячей 31-29. К слову, «Шахтер» с 65-ю очками в активе занял третью строчку, завоевав право участвовать в квалификации Лиги Европы.

Ориентировочная совокупная стоимость игроков первой команды «Шахтера» составляет €10,9 миллиона, тогда как «Городеи» — €3,15 миллиона.

Стоит отметить, что «Городея» примет ряд мер, направленных на профилактику распространения коронавируса. В частности, у всех болельщиков при вхоже на стадион измерят температуру при помощи бесконтактного термометра. Также на стадионе закроют фан-зону и точки питания.

В общем, «Шахтер» — фаворит, но «Городея» не зря закончила минувший сезон в середине турнирной таблицы. Тем не менее, Вернидубу пора бы начать побеждать с «горняками».

28 марта, суббота