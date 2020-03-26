ВИДЕО. Игроков Металлиста 1925 наказали, как в дворовом футболе

Последняя тренировка харьковской команды перед карантином закончилась весело

  • 26.03.2020 20:33
  • 729 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Игроков Металлиста 1925 наказали, как в дворовом футболе
© ФК Металлист 1925

Проиграл — получи наказание! Даже если это наказание родом из дворового футбола.

Заключительное тренировка «Металлиста 1925» перед началом карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, завершилась на веселой ноте.

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Источник — ФК Металлист 1925

(1 голос)

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Комментарии
    bonv
    online
      bonv, 26.03.2020 20:47
    +1
    було діло))
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 26.03.2020 20:47
    +1
    було діло))
    Ссылка
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