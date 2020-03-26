ВИДЕО. Игроков Металлиста 1925 наказали, как в дворовом футболе

Проиграл — получи наказание! Даже если это наказание родом из дворового футбола.
Заключительное тренировка «Металлиста 1925» перед началом карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, завершилась на веселой ноте.
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Источник — ФК Металлист 1925
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