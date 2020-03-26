В субботу, 28 марта, состоится матч 2-го тура чемпионата Беларуси, в котором сыграют мозырьская «Славия» и БАТЭ.

Поединок пройдет в Мозыре на стадионе «Юность». Начало встречи в 14:00 по Киеву.

«Славия Мозырь» – БАТЭ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Беларуси

Эта игра будет показана в прямом эфире на телеканале «Беларусь 5».