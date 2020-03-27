Славия Мозырь – БАТЭ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Беларуси

Встреча главных неудачников стартового тура

  • 27.03.2020 20:48
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Славия Мозырь – БАТЭ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Беларуси
© БАТЭ

В субботу, 28 марта, в Мозыре состоится поединок 2-го тура чемпионата Беларуси, в котором местная «Славия» примет БАТЭ. В ситуации, когда пандемия коронавируса захватила Европу, к беларусскому первенству приковано больше всего внимания, ведь в других странах чемпионаты приостановлены.

Добавляет интереса к предстоящему матчу тот факт, что за одну из команд выступают сразу три украинца. В мозырьской «Славии» собрался неплохой состав нашей делегации: защитники Юрий Недашковский и Юрий Пантя, а также форвард Максим Слюсар. Так что поболеть будет за кого.

В минувшем сезоне «Славия Мозырь» замкнула первую половину турнирной таблицы чемпионата Беларуси, заняв 8 место с 37 очками в активе. БАТЭ прервал серию побед в чемпионате, которая насчитывала 13 сезонов кряду. Из-за второго места команда из Борисова впервые за эти долгие годы не сыграет в квалификации Лиги чемпионов, а начнет еврокубковый сезон с первого квалификационного раунда Лиги Европы.

В первом туре нового сезона, который прошел на прошлой неделе, предстоящие соперники стали главными неудачниками, потерпев поражения с одинаковым счетом 1:3. Вице-чемпион на выезде сенсационно уступил Энергетику-БГУ, а «Славия Мозырь» оказалась слабее «Слуцка». Теперь они замыкают турнирную таблицу чемпионата.

Букмекеры гораздо больше верят в успех БАТЭ, на победу которого дают коэффициент 1,45. Ничья оценивается в 4,55, а в случае успеха «Славии» можно выиграть в восемь с половиной раз больше.

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28 марта, суббота

«Славия Мозырь» – БАТЭ
Мозырь. Стадион «Юность». 14:00
ТВ-трансляция на телеканале «Беларусь 5»
Прогноз Sport.ua — 0:1
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Источник — Sport.ua

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