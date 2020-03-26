Названо имя лучшего футбольного арбитра 2019 года

Судья Дамир Скомина из Словении назван лучшим футбольным арбитром мира 2019 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Скомина начал свою карьеру в качестве рефери в 1995 году в Словении, где он провел свой первый матч в 2001 году в возрасте 25 лет. Сейчас он обслужил уже 303 матча там. Он стал арбитром FIFA в 2003 году и до сих пор отработал 537 матчей. Он был четвертым рефери на нескольких матчах Евро-2008 и был номинирован на судейство 1/4 финала Летних Олимпийских игр 2008 года.

На Евро-2012 и Евро-2016 Скомина провел 7 матчей, включая два четвертьфинала. В Лиге чемпионов УЕФА он отсудил 63 матча, в том числе много полуфиналов и один финал в 2019 году между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом». Он руководил 20 матчами Лиги Европы и финалом 2017 года между «Аяксом» из Амстердама и «Манчестер Юнайтед».

В 2018 году провел 3 матча чемпионата мира, два на групповом этапе и один на стадии 1/8 финала. 44-летний Дамир Скомина ежегодно с 2016 года входит в десятку лучших мировых судей.

12 марта Дамир Скомина обслуживал матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА между немецким «Вольфсбургом» и донецким «Шахтером» (1:2).