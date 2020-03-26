Названо имя лучшего футбольного арбитра 2019 года

Дамир Скомина из Словении недавно отработал матч «Шахтера» в ЛЕ

  • 26.03.2020 15:38
  • 412 просмотров
  • 0 комментариев
Названо имя лучшего футбольного арбитра 2019 года
© IFFHS. Дамир Скомина

Судья Дамир Скомина из Словении назван лучшим футбольным арбитром мира 2019 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Скомина начал свою карьеру в качестве рефери в 1995 году в Словении, где он провел свой первый матч в 2001 году в возрасте 25 лет. Сейчас он обслужил уже 303 матча там. Он стал арбитром FIFA в 2003 году и до сих пор отработал 537 матчей. Он был четвертым рефери на нескольких матчах Евро-2008 и был номинирован на судейство 1/4 финала Летних Олимпийских игр 2008 года.

На Евро-2012 и Евро-2016 Скомина провел 7 матчей, включая два четвертьфинала. В Лиге чемпионов УЕФА он отсудил 63 матча, в том числе много полуфиналов и один финал в 2019 году между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом». Он руководил 20 матчами Лиги Европы и финалом 2017 года между «Аяксом» из Амстердама и «Манчестер Юнайтед».

В 2018 году провел 3 матча чемпионата мира, два на групповом этапе и один на стадии 1/8 финала. 44-летний Дамир Скомина ежегодно с 2016 года входит в десятку лучших мировых судей.

12 марта Дамир Скомина обслуживал матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА между немецким «Вольфсбургом» и донецким «Шахтером» (1:2).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — IFFHS

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности