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Украина. Премьер лига
10 июня 2026, 13:17 | Обновлено 10 июня 2026, 13:18
448
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Стало известно имя лучшего арбитра УПЛ в сезоне 2025/26

Украинские клубы отдали наибольшее количество голосов за Виталия Романова

10 июня 2026, 13:17 | Обновлено 10 июня 2026, 13:18
448
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Стало известно имя лучшего арбитра УПЛ в сезоне 2025/26
УПЛ. Виталий Романов
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Украинская Премьер-лига подвела итоги опроса среди клубов на звание лучшего арбитра сезона-2025/26.

Наибольшее количество голосов получил 46-летний Виталий Романов из Днепра. Его конкурентами в борьбе за победу стали Николай Балакин (Киевская область) и Александр Шандор (Львов).

В прошлом сезоне Романов отработал на 12 матчах УПЛ. Главным событием для арбитра стало украинское классико между «Шахтером» и «Динамо» в 11-м туре чемпионата, которое завершилось поражением киевлян (1:3).

Помимо матчей чемпионата Украины, Романов обслуживал полуфинал Кубка Украины между «Металлистом 1925» и «Черниговом», а также плей-офф за право выступать в УПЛ между «Кудровкой» и «Агробизнесом» (0:0).

Романов дебютировал в УПЛ 12 марта 2011 года и провел 168 матчей в элитном дивизионе чемпионата Украины. За время карьеры он получил статус арбитра ФИФА и работал на международном уровне.

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Виталий Романов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу лучший судья судьи (арбитры) Николай Балакин Александр Шандор
Андрей Витренко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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Комментарии 2
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Перевага Романова у тому,що його можна запрошувати на любий матч,скрізь він буде нейтральним.
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когда не заряжен, то в принципе умеет судить.
а когда заряжен то редкостная сволочь. в принципе как и все остальные.
ни одного порядочного талантливого арбитра в Украине нет.
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