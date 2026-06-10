Стало известно имя лучшего арбитра УПЛ в сезоне 2025/26

Украинская Премьер-лига подвела итоги опроса среди клубов на звание лучшего арбитра сезона-2025/26.

Наибольшее количество голосов получил 46-летний Виталий Романов из Днепра. Его конкурентами в борьбе за победу стали Николай Балакин (Киевская область) и Александр Шандор (Львов).

В прошлом сезоне Романов отработал на 12 матчах УПЛ. Главным событием для арбитра стало украинское классико между «Шахтером» и «Динамо» в 11-м туре чемпионата, которое завершилось поражением киевлян (1:3).

Помимо матчей чемпионата Украины, Романов обслуживал полуфинал Кубка Украины между «Металлистом 1925» и «Черниговом», а также плей-офф за право выступать в УПЛ между «Кудровкой» и «Агробизнесом» (0:0).

Романов дебютировал в УПЛ 12 марта 2011 года и провел 168 матчей в элитном дивизионе чемпионата Украины. За время карьеры он получил статус арбитра ФИФА и работал на международном уровне.