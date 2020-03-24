US Open впервые за 40 лет сменит покрытие

Открытый чемпионат США по теннису впервые за более чем 40 лет сменит изготовителя хардового покрытия.



В понедельник Ассоциация США по теннису объявила о заключении пятилетнего соглашения с Национальным теннисным центром имени Билли Джин Кинг об использовании хардовых кортов Laykold, разработанных компанией Advanced Polymer Technology.



Они заменяют хардовые корты DecoTurf, на которых играют в США с 1978 года.



Корты Laykold использовались на соревнованиях в Майами и Нью Йорке, а также для матчей Кубка Федерации в Соединенных Штатах.



Теннисный календарь находился в состоянии почти постоянного изменения из-за пандемии коронавируса, но Открытый чемпионат США по-прежнему запланирован на 31 августа.



Напомним, мужские и женские туры приостановлены как минимум до 7 июня, а Открытый чемпионат Франции перенесен с мая на сентябрь.