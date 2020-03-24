US Open впервые за 40 лет сменит покрытие

Американский турнир Большого шлема пройдет на харде, но другого производителя

  • 24.03.2020 09:40
  • 216 просмотров
  • 0 комментариев
US Open впервые за 40 лет сменит покрытие
© US Open

Открытый чемпионат США по теннису впервые за более чем 40 лет сменит изготовителя хардового покрытия.
 
В понедельник Ассоциация США по теннису объявила о заключении пятилетнего соглашения с Национальным теннисным центром имени Билли Джин Кинг об использовании хардовых кортов Laykold, разработанных компанией Advanced Polymer Technology.
 
Они заменяют хардовые корты DecoTurf, на которых играют в США с 1978 года.
 
Корты Laykold использовались на соревнованиях в Майами и Нью Йорке, а также для матчей Кубка Федерации в Соединенных Штатах.
 
Теннисный календарь находился в состоянии почти постоянного изменения из-за пандемии коронавируса, но Открытый чемпионат США по-прежнему запланирован на 31 августа.
 
Напомним, мужские и женские туры приостановлены как минимум до 7 июня, а Открытый чемпионат Франции перенесен с мая на сентябрь.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Chicago Tribune

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности