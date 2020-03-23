WhoScored назвал игроков из топ-чемпионатов с худшей динамикой за год

Авторитетный портал WhoScored назвал футболистов из топ-5 чемпионатов, которые больше всего сдали в этом сезоне.
В расчет принималась разница среднего рейтинга футболиста по итогам сыгранных матчей в прошлом сезоне и в текущем.
Франция: форвард ПСЖ Эдинсон Кавани (средний рейтинг в прошлом сезоне 7.44, в нынешнем – 6.56).
Германия: полузащитник «Байера» Керем Демирбай (7.59 – 6.92)
Испания: полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич (7.06 – 6.44)
Англия: полузащитник «Интера»/«Тоттенхэма» Кристиан Эриксен (7.08 – 6.51)
Италия: защитник «Ромы» Федерико Фасио (7.3 – 6.7)
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Источник — WhoScored.com
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