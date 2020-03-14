Хавбек Интера Эриксен едва не остался бездомным из-за коронавируса

После своего перехода в «Интер» в январе Кристиан Эриксен поселился в гостинице.

Однако из-за пандемии коронавируса отель, в котором жил Эриксен, в срочном порядке закрылся и выселил всех жильцов. Таким образом, Эриксен остался без места жительства.

Однако «Интер» оперативно помог своему игроку и нашел ему временную квартиру.

Напомним, после того, как у защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани нашли коронавирус, всех игрок «Интера», который неделю назад играл с «Ювентусом», отправили на карантин.