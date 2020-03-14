Хавбек Интера Эриксен едва не остался бездомным из-за коронавируса

Кристиана Эриксена выселили из гостиницы

  • 14.03.2020 15:56
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Хавбек Интера Эриксен едва не остался бездомным из-за коронавируса
© twitter.com/Inter_en

После своего перехода в «Интер» в январе Кристиан Эриксен поселился в гостинице.

Однако из-за пандемии коронавируса отель, в котором жил Эриксен, в срочном порядке закрылся и выселил всех жильцов. Таким образом, Эриксен остался без места жительства.

Однако «Интер» оперативно помог своему игроку и нашел ему временную квартиру.

Напомним, после того, как у защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани нашли коронавирус, всех игрок «Интера», который неделю назад играл с «Ювентусом», отправили на карантин.

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Источник — La Repubblica

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