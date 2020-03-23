Аталанта запретила своим игрокам общаться со СМИ

«Аталанта» запретила своим игрокам вести какие-либо контакты с СМИ в связи с пандемией коронавируса.
Из-за этого украинский полузащитник клуба Руслан Малиновский вчера не сумел пообщаться с журналистами программы «Великий футбол».
На данный момент уже четыре сотрудника «Аталанты» умерли из-за коронавируса.
Город Бергамо находится в самом эпицентре пандемии, регионе Ломбардия на севере Италии.
Ранее жена Малиновского Роксана рассказала о новых правила безопасности в городе.
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Источник — ТК Футбол
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