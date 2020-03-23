Аталанта запретила своим игрокам общаться со СМИ

«Аталанта» запретила своим игрокам вести какие-либо контакты с СМИ в связи с пандемией коронавируса.

Из-за этого украинский полузащитник клуба Руслан Малиновский вчера не сумел пообщаться с журналистами программы «Великий футбол».

На данный момент уже четыре сотрудника «Аталанты» умерли из-за коронавируса.

Город Бергамо находится в самом эпицентре пандемии, регионе Ломбардия на севере Италии.

Ранее жена Малиновского Роксана рассказала о новых правила безопасности в городе.