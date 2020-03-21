Экс-теннисистка управляла автомобилем в состоянии наркотического опьянения

Бывшая подруга Ника Кирьоса сдала положительный тест на кокаин

  • 21.03.2020 19:14
  • 936 просмотров
  • 1 комментарий
Экс-теннисистка управляла автомобилем в состоянии наркотического опьянения
© Daily Mail. Моник Беловукович

Бывшая австралийская теннисистка Моник Беловукович арестована за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

Сообщается, что 21-летняя Беловукович сдала положительный тест на кокаин, после того как ее остановила полиция Сиднея. Данный инцидент произошел 11 ноября 2019 года.

Слушания по делу продолжаются, на данный момент Моник отпущена под залог. 27 апреля состоится заседание суда, на котором ей будет определено наказание.

Беловукович известна тем, что в 2017 году состояла в романтических отношениях со звездным австралийским теннисистом Ником Кирьосом.  Моник и сама показывала неплохие результаты в теннисе до 14 лет, но переход во взрослый тур у нее не получился.

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Источник — Daily Mail

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 21.03.2020 19:20
    0
    Монік Беловуковіч - цеж видатна особистість, яка вразила світ (нагадайте чим, бо я щось забув). Давайте усією країною поспівчуваємо цій наркоманці
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 21.03.2020 19:20
    0
    Монік Беловуковіч - цеж видатна особистість, яка вразила світ (нагадайте чим, бо я щось забув). Давайте усією країною поспівчуваємо цій наркоманці
    Ссылка
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