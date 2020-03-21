Экс-теннисистка управляла автомобилем в состоянии наркотического опьянения

Бывшая австралийская теннисистка Моник Беловукович арестована за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

Сообщается, что 21-летняя Беловукович сдала положительный тест на кокаин, после того как ее остановила полиция Сиднея. Данный инцидент произошел 11 ноября 2019 года.

Слушания по делу продолжаются, на данный момент Моник отпущена под залог. 27 апреля состоится заседание суда, на котором ей будет определено наказание.

Беловукович известна тем, что в 2017 году состояла в романтических отношениях со звездным австралийским теннисистом Ником Кирьосом. Моник и сама показывала неплохие результаты в теннисе до 14 лет, но переход во взрослый тур у нее не получился.