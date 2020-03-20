Где смотреть онлайн матч чемпионата Беларуси Ислочь — Неман

В субботу, 21-го марта, состоится поединок 1-го тура чемпионата Беларуси по футболу, в котором «Ислочь» примет «Неман».
Матч пройдет в Минске на стадионе ФК «Минск». Стартовый свисток встречи прозвучит в 15:00 по киевскому времени.
«Ислочь» — «Неман». Прогноз и анонс на матч чемпионата Беларуси.
В прямом эфире поединок «Ислочь» — «Неман» покажет телеканал «Беларусь 5».
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Источник — Sport.ua
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