Ислочь — Неман. Прогноз и анонс на матч чемпионата Беларуси

В белорусских клубах есть хорошо известные в Украине игроки

  • 20.03.2020 15:33
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Ислочь — Неман. Прогноз и анонс на матч чемпионата Беларуси
© ФК Ислочь

Пока весь европейский футбол замер из-за пандемии коронавируса COVID-19, Беларусь продолжает играть. Точнее, начинает, ведь «Ислочь» примет «Неман» в рамках 1-го тура чемпионата страны.

Минувший сезон сложился для «Ислочи» вполне неплохо. Команда заняла пятое место в турнирной таблице, набрав 47 очков в 30 матчах при разнице забитых и пропущенных мячей 42-36. Правда, от третьего места, дававшего право на участие в первом квалификационном раунде Лиги Европы, «Ислочь» отстала аж на 15 очков — солигорский «Шахтер» набрал 65 зачетных пунктов.

У «Немана» все получилось менее удачно. Команда заняла 9-е место в чемпионате Беларуси, набрав 36 очков при разнице мячей 28-37. Но новый сезон — новая страница, и клуб надеется добиться куда больших успехов, чем в прошлом первенстве.

В поединке могут принять участие и украинские футболисты. В частности, в составе «Ислочи» есть 35-летний украинский защитник Александр Папуш. Воспитанник «Ильичевца» большую часть карьеру провел в Беларуси, выступая за минский «Локомотив», «Динамо-Брест», «Торпедо-БелАЗ» и «Речицу-2014».

Есть знакомые лица и в «Немане». Например, 28-летний украинский форвард Владимир Коваль. Футболист является воспитанником киевского «Динамо», последний украинским клубом которого был одесский «Черноморец». Также цвета «Немана» защищает хорошо знакомый украинским любителям футбола Гегам Кадимян. Ранее футболист сборной Армении выступал за многие украинские клубы. В частности, харьковский «Арсенал», «Титан», «Сумы», «Говерлу», донецкий «Олимпик», «Карпаты», «Зарю», «Ворсклу» и киевский «Арсенал».

Букмекеры считают «Ислочь» фаворитом будущего поединка. Команда и прошлый сезон провела поувереннее, и играть будет дома. Но «Неман» без боя не сдастся.

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21 марта, суббота

«Ислочь» — «Неман»
Минск. Стадион ФК «Минск». 15:00
ТВ-трансляция на телеканале «Беларусь 5»
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Источник — Sport.ua

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