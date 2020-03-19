В пятницу, 20 марта, состоится матч 1-го тура чемпионата Беларуси, в котором сыграют брестское «Динамо» и «Смолевичи».
Поединок пройдет в Бресте на стадионе ОСК «Брестский». Начало встречи в 17:00 по Киеву.
«Динамо Брест» – «Смолевичи». Прогноз и анонс на матч чемпионата Беларуси
Эта игра будет показана в прямом эфире на телеканале «Беларусь 5».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.