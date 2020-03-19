В пятницу, 20 марта, состоится матч 1-го тура чемпионата Беларуси, в котором сыграют брестское «Динамо» и «Смолевичи».

Поединок пройдет в Бресте на стадионе ОСК «Брестский». Начало встречи в 17:00 по Киеву.

«Динамо Брест» – «Смолевичи». Прогноз и анонс на матч чемпионата Беларуси

Эта игра будет показана в прямом эфире на телеканале «Беларусь 5».