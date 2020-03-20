Динамо Брест – Смолевичи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Беларуси

Чемпион и самый украинский клуб Беларуси сыграет против аутсайдера

  • 20.03.2020 08:20
  • 361 просмотр
  • 1 комментарий
Динамо Брест – Смолевичи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Беларуси
© ФК Динамо-Брест. Артем Милевский

В пятницу, 20 марта, в Бресте состоится поединок 1-го тура чемпионата Беларуси, в котором местное «Динамо» примет «Смолевичи». В ситуации, когда пандемия коронавируса захватила Европу, к беларусскому первенству приковано больше всего внимания, ведь в других странах чемпионаты приостановлены.

Добавляет интереса к предстоящему матчу тот факт, что за одну из команд выступают сразу три украинца. В «Динамо» собрался по-настоящему звездный состав нашей делегации: Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок. Так что поболеть будет за кого.

Брестское «Динамо» в прошлом сезоне впервые в истории стало чемпионом Беларуси. Милевский и компания в 30 турах набрали 75 очков и на 5 баллов опередили БАТЭ, прекратив 13-летнюю гегемонию клуба из Борисова. Приятным бонусом стала также победа в национальном Суперкубке: две недели назад брестчане обыграли солигорский «Шахтер» украинского наставника Юрия Вернидуба.

Что касается «Смолевичей», то команда лишь недавно начала стучаться в элиту беларусского футбола. В сезоне-2013 «Смолевичи» дебютировали в Первой лиге. По итогам сезона 2017 года клуб занял 2-е место в Первой лиге и впервые дебютировал в Высшей лиге, но год спустя занял 15-е место и вновь отправился во второй дивизион.

В прошлом сезоне «Смолевичам» удалось со второго места снова выйти в высший дивизион, и теперь команда постарается задержаться в нем на более долгий срок, чем один год. Но уже в стартовом матче сезона им будет противостоять чемпион, в которого букмекеры верят значительно больше.

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20 марта, пятница

«Динамо Брест» – «Смолевичи»
Брест. Стадион ОСК «Брестский». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале «Беларусь 5»
Прогноз Sport.ua — 3:0
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    babovoz
      babovoz, 20.03.2020 08:49
    +1
    Хоть какой то футбол!!!
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    babovoz
      babovoz, 20.03.2020 08:49
    +1
    Хоть какой то футбол!!!
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