Александр БАБИЧ: «Понимаем, что карантин может быть продлен»

Наставник «Мариуполя» распустил команду на карантин

  • 19.03.2020 16:56
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Александр БАБИЧ: «Понимаем, что карантин может быть продлен»
© ФК Мариуполь. Александр Бабич

Главный тренер ФК «Мариуполь» Александр Бабич рассказал о том, чем будет заниматься команда и тренерский штаб во время вынужденной паузы:

— Мы распустили команду на карантин, предварительно, до 26-го марта. На этот период футболисты получили индивидуальные задания. Это будет больше силовая работа и упражнения на мышцы КОРа. Многое будет зависеть от профессионализма ребят. Когда соберемся вновь, будем работать 3-4 группами по 7-8 футболистов (чтобы одновременно на поле не было 10 человек). И уже по тренировкам увидим готовность ребят, кто, чем занимался на карантине.

— В связи со сложившейся ситуацией Вы давали своим подопечным какие-либо рекомендации?

— Прежде всего, сказали футболистам, чтобы они старались по минимуму выходить из дома. Естественно, тщательно мыть руки не просто мылом, а антисептиком. Все ребята — взрослые люди, которые смотрят ТВ, читают в интернете и знают что и как делать. Плюс перед уходом на карантин наш доктор провел беседу и рассказал, как себя вести в этот период.

— Не опасаетесь, что вынужденная пауза выбьет команду из колеи? Футболисты потеряют игровой тонус?

— Мы первый раз столкнулись с такой ситуацией. Сейчас наш тренерский штаб обсуждает план дальнейшей работы после того, как команда соберется. Мы понимаем, что карантин может быть продлен. Но сейчас здоровье не только футболистов, а и всей нации на первом месте. Поэтому мы подстроимся и подкорректируем нашу работу.

Напомним, что с 18 марта в Украине приостановлены все футбольные соревнования.

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Источник — ФК Мариуполь

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