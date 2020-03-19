ФРАНКОВ: «Никто сейчас в футболе не представляет, что будет дальше»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о приостановке европейских футбольных первенств и переносе чемпионата Европы-2020.



«Когда возобновятся европейские чемпионаты и чемпионат Украины в частности? Не верьте тем, кто говорит, что тогда-то и тогда-то. На самом деле, существует масса планов и масса вариантов. Но никто сейчас в футболе и близко не представляет, что будет дальше. Потому что это зависит не от футболистов, не о игроков и от тренеров, не от администраторов и от массажистов. То же самое и сроки возобновления еврокубков.



Единственное, о чем можно говорить, что для Евро-2020, скорее всего, найдется место с 11 июня по 11 июля 2020 года. Поскольку столько уже эта эпидемия продолжаться, наверное, не сможет. А теперь смотрите: Беседин уже отсидит дисквалификацию, Шевченко – наверняка останется тренером сборной Украины (УАФ, наверное, сумеет предпринять некоторые меры, чтобы продлить контракт, который заканчивается летом этого года), выздоровеет Роман Яремчук и новых травм не получит. Также интересно, какая ситуация будет с травмами по сборной Нидерландов, с тем же Депаем.



Ситуация может измениться, как к лучшему, так и к худшему. То, что наши некоторые игроки станут на год старше (Марлос, Мораес, Пятов, Кривцов, Степаненко), это одно. Но, что будет с игровой практикой наших легионеров? Зинченко, Малиновский, Ярмоленко, Коноплянка... В этом видится главная проблема сборной Украины», – сообщил Франков.