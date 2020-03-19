ФРАНКОВ: «Никто сейчас в футболе не представляет, что будет дальше»

Специалист считает, что перенос Евро может негативно повлиять на результат сборной Украины

  • 19.03.2020 08:13
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  • 1 комментарий
ФРАНКОВ: «Никто сейчас в футболе не представляет, что будет дальше»
© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о приостановке европейских футбольных первенств и переносе чемпионата Европы-2020.
  
«Когда возобновятся европейские чемпионаты и чемпионат Украины в частности? Не верьте тем, кто говорит, что тогда-то и тогда-то. На самом деле, существует масса планов и масса вариантов. Но никто сейчас в футболе и близко не представляет, что будет дальше. Потому что это зависит не от футболистов, не о игроков и от тренеров, не от администраторов и от массажистов. То же самое и сроки возобновления еврокубков.
 
Единственное, о чем можно говорить, что для Евро-2020, скорее всего, найдется место с 11 июня по 11 июля 2020 года. Поскольку столько уже эта эпидемия продолжаться, наверное, не сможет. А теперь смотрите: Беседин уже отсидит дисквалификацию, Шевченко – наверняка останется тренером сборной Украины (УАФ, наверное, сумеет предпринять некоторые меры, чтобы продлить контракт, который заканчивается летом этого года), выздоровеет Роман Яремчук и новых травм не получит. Также интересно, какая ситуация будет с травмами по сборной Нидерландов, с тем же Депаем.
 
Ситуация может измениться, как к лучшему, так и к худшему. То, что наши некоторые игроки станут на год старше (Марлос, Мораес, Пятов, Кривцов, Степаненко), это одно. Но, что будет с игровой практикой наших легионеров? Зинченко, Малиновский, Ярмоленко, Коноплянка... В этом видится главная проблема сборной Украины», –  сообщил Франков.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(5 голосов)

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Комментарии
    zakharka
    online
      zakharka, 19.03.2020 08:48
    -1
    Шонебудь , пердонув у воду!
    Експерт!
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