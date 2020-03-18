УЕФА готов возместить полную стоимость билетов на матчи Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заверил всех обладателей билетов, что возместит полную стоимость билетов тем, кто не сможет посетить чемпионат, перенесенный на 12 месяцев.

Подробную информацию о возмещении можно будет прочитать на официальном сайте организации и получить на электронную почту в ближайший месяц.

Напомним, Евро-2020 был перенесен на 2021 год в связи с мировой пандемией коронавируса COVID-19.