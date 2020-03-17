ПАВЕЛКО: «Обратились к членам исполкома УАФ, чтобы приостановить турниры»

Решение о приостановке чемпионатов будет принято сегодня, 17 марта

  • 17.03.2020 18:07
  • 641 просмотр
  • 1 комментарий
ПАВЕЛКО: «Обратились к членам исполкома УАФ, чтобы приостановить турниры»
© УАФ. Андрей Павелко

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о ситуации с возможной приостановкой украинской Премьер-лиги в связи с пандемией коронавируса. Отметим, что в данный момент УПЛ остается одной из немногих лиг в Европе, которые продолжаются. 

«Видим, как усилилась борьба с коронавирусом. Решения были приняты правительством. Мы обратились к членам исполкома УАФ, чтобы приостановить все соревнования на территории Украины на неопределенный срок, без даты. До следующего распоряжения. Будем ждать хороших новостей от правительства, чтобы продолжить чемпионат. Официальное решение будет сегодня», - сказал Павелко.

Напомним, что 17 марта УЕФА официально перенесла Евро-2020 на 2021-й год. Также были объявлены новые даты финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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Источник — Футбол 1/2/3

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Комментарии
    DK1961
    online
      DK1961, 17.03.2020 18:24
    +2
    Да причем тут ЭТО правительство... Ждете распоряжение лохметова, а шмигаль (бывший топ-менеджер лохметова) просто это завизирует...
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 17.03.2020 18:24
    +2
    Да причем тут ЭТО правительство... Ждете распоряжение лохметова, а шмигаль (бывший топ-менеджер лохметова) просто это завизирует...
    Ссылка
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