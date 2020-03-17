Отменены четвертьфинальные матчи Кубка Украины среди женщин

Четвертьфинальные поединки Кубка Украины среди женских команд перенесены на неопределенный срок.

Такое решения приняла Украинская ассоциация футбола в связи с пандемией вируса COVID-19.

Таким образом, перенесено три матча, которые должны были состояться 18 марта:

«Восход» (Старая Маячка) - «Пантеры» (Умань)

«Жилстрой-1» (Харьков) - «Мариуполь» (Мариуполь)

«Еднисть» (Плиски) - «Ятрань» (Берестивец)

Дополнительную информацию по этим поединков будут обнародованы позже.

Напомним, что ранее было перенесено на неопределенный срок матчи высшей лиги чемпионата Украины среди женских команд.

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