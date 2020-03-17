Мирон МАРКЕВИЧ о переносе Евро: «За год украинские игроки не состарятся»

Бывший тренер «Металлиста» и «Днепра» Мирон Маркевич поделился своим мнением по поводу переноса Евро-2020 на 2021-й год.

«При таких условиях проводить Евро сейчас - нереально. Нужно стабилизировать ситуацию. Перенести турнир на следующий год - самое правильное решение.

Как скажется на силе сборной Украины? Посмотрим. Давайте сначала дождемся, чтобы можно было спокойно тренироваться и играть в футбол. Чтобы зрители сидели на трибунах. Тогда можно будет о чем-то говорить. Потому что то, что мы имели сейчас - не футбол. Кому он нужен?

Конечно, было бы лучше сыграть в этом году. Команда находилась на ходу. Но куда ты от этого денешься? Есть такая специфическая ситуация - нужно из нее выходить. Я не думаю, что за год все эти футболисты настолько сильно состарятся. С другой стороны, может это и хорошо. Потому что сейчас Ярмоленко только оправляется от травмы. Зинченко вернется в основной состав, Малиновский ... Как говорится, все, что не происходит - к лучшему.

И тренерский состав останется. Степаненко встанет на ноги. А за тот год, возможно, еще кто-то из молодых подтянется в сборную. В «Заре», например, есть хорошие пацаны. Будем надеяться, что все это скоро закончится и наш клубный футбол вернется на привычные рамки. Это сейчас - самое главное», - сказал Маркевич.

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