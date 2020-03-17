Товарищеские матчи сборной Украины против Франции и Польши не состоятся

Товарищеские матчи сборной Украины с командами Франции и Польши, которые были запланированы на 27 и 31 марта, не состоятся из-за опасности распространения коронавируса COVID-19.

Такое решение было принято во вторник, 17 марта, после консультаций с французским и польским федерациями.

Также отменен сбор национальной команды, который должен начаться на следующей неделе. Отметим, что матч с Францией должен был пройти в Париже, а с Польшей в Хожуве (оба - без зрителей).

Напомним, что во вторник, 17 марта, пройдет заседание в УЕФА, на котором могут решить перенести Евро-2020.