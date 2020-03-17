Товарищеские матчи сборной Украины против Франции и Польши не состоятся

Также отменен сбор национальной команды, который должен начаться на следующей неделе

  • 17.03.2020 13:52
  • 1200 просмотров
  • 4 комментария
Товарищеские матчи сборной Украины против Франции и Польши не состоятся
© FFF

Товарищеские матчи сборной Украины с командами Франции и Польши, которые были запланированы на 27 и 31 марта, не состоятся из-за опасности распространения коронавируса COVID-19.

Такое решение было принято во вторник, 17 марта, после консультаций с французским и польским федерациями.

Также отменен сбор национальной команды, который должен начаться на следующей неделе. Отметим, что матч с Францией должен был пройти в Париже, а с Польшей в Хожуве (оба - без зрителей).

Напомним, что во вторник, 17 марта, пройдет заседание в УЕФА, на котором могут решить перенести Евро-2020.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Украинская правда

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 17.03.2020 15:32
    -1
    А ше случилось?
    Ссылка
    Carnival Row
      Carnival Row, 17.03.2020 14:29
    0
    khatskevich_bog, 17.03.2020 14:24
    вместо сборной надо гнать туры чемпионата, и как можно раньше закончить чемпионат
    В России сегодня остановили чемпионат. Мы типа самые бесстрашные в Европе?
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 17.03.2020 14:24
    0
    вместо сборной надо гнать туры чемпионата, и как можно раньше закончить чемпионат
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 17.03.2020 14:24
    0
    вместо сборной надо гнать туры чемпионата, и как можно раньше закончить чемпионат
    Ссылка
    Carnival Row
      Carnival Row, 17.03.2020 14:29
    0
    khatskevich_bog, 17.03.2020 14:24
    вместо сборной надо гнать туры чемпионата, и как можно раньше закончить чемпионат
    В России сегодня остановили чемпионат. Мы типа самые бесстрашные в Европе?
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 17.03.2020 14:24
    0
    вместо сборной надо гнать туры чемпионата, и как можно раньше закончить чемпионат
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 17.03.2020 14:24
    0
    вместо сборной надо гнать туры чемпионата, и как можно раньше закончить чемпионат
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности