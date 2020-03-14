АПЛ может быть расширена до 22 команд в следующем сезоне из-за коронавируса

Это произойдет в том случае, если нынешний розыгрыш чемпионата так и не будет завершен

  • 14.03.2020 11:59
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АПЛ может быть расширена до 22 команд в следующем сезоне из-за коронавируса
© premierleague.com

Руководство английской Премьер-лиги имеет несколько вариантов, как действовать в дальнейшем из-за приостановки розыгрыша чемпионата по причине пандемии коронавируса.

В настоящий момент АПЛ приостановлена до 4 апреля, но уже есть информация о том, что далеко не все клубы турнира пожелают продолжить сезон, так как столкнутся с различными проблемами.

Если сезон в АПЛ не будет доигран, то по состоянию на сегодняшний день, руководство лиги видит возможность отдать титул чемпиона «Ливерпулю». Против этого не возражает подавляющее большинство команд-участниц турнира.

В то же время, как быть с путевками в Лигу чемпионов на следующий сезон и сохранением прописки для клубов с дна турнирной таблицы пока однозначного мнения нет. Рассматривается возможность увеличения числа участников следующего сезона в АПЛ до 22-х за счет приглашения в элиту двух лучших на текущий момент команд Чемпионшипа («Лидса» и «Вест Бромвича»). При этом, в сезоне-2020/21 в таком случае будет отменено проведение Кубка лиги, что позволит несколько разгрузить календарь для дополнительного количества матчей в Премьер-лиге. Также этот вариант розыгрыша предусматривает вылет из АПЛ по итогам следующего сезона сразу пяти команд, чтобы в чемпионате-2021/22 вновь довести число участников элитного дивизиона до 20.

Еще сложнее обстоит ситуация с местами от Англии в Лиге чемпионов. Руководство АПЛ намерено провести консультации с УЕФА и предложить организации взять в следующий розыгрыш самого престижного клубного турнира континента те же четыре команды, которые брали старт в сезоне-2019/20, а также добавить к ним «Лестер», «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон», но включить последние три команды в «широкую квалификацию» турнира.

Отметим, что по состоянию на сегодня, в Великобритании зарегистрировано 798 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19, а также 11 смертей от этого недуга.

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Источник — The Telegraph

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