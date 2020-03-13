Клубы АПЛ могут отказаться от возобновления сезона

В Англии наметились серьезные проблемы

  • 13.03.2020 20:35
  • 544 просмотра
  • 1 комментарий
Клубы АПЛ могут отказаться от возобновления сезона
© Daily Mail

Клубы английской Премьер-лиги могут отказаться от продолжения чемпионата после возобновления сезона в следующем месяце.

Руководство клубов опасается относительно физической формы игроков и целостности соревнований. Команды, занимающие места в нижней части турнирной таблицы, особенно трепетно относятся к тому, что изменение графика может помочь кому-то из соперников остаться в элитном дивизионе. 

Ранее сообщалось, что проведение матчей АПЛ, а также низших английских дивизионов приостановлено из-за распространения коронавируса до 4-го апреля. В восьми клубах уже подтверждены случаи инфицирования: в «Арсенале», «Челси», «Лестере», «Борнмуте», «Манчестер Сити», «Вест Хэме», «Брайтоне» и «Эвертоне».

Напомним, судьба Евро-2020 может решиться 17 марта.

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Источник — Daily Mail

(3 голоса)

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Комментарии
    scouser
    online
      scouser, 13.03.2020 20:42
    0
    всЕ и всЁ против того, чтобы Ливерпуль стал чемпионом(
    Ссылка
    scouser
    online
      scouser, 13.03.2020 20:42
    0
    всЕ и всЁ против того, чтобы Ливерпуль стал чемпионом(
    Ссылка
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