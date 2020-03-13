Клубы АПЛ могут отказаться от возобновления сезона

Клубы английской Премьер-лиги могут отказаться от продолжения чемпионата после возобновления сезона в следующем месяце.

Руководство клубов опасается относительно физической формы игроков и целостности соревнований. Команды, занимающие места в нижней части турнирной таблицы, особенно трепетно относятся к тому, что изменение графика может помочь кому-то из соперников остаться в элитном дивизионе.

Ранее сообщалось, что проведение матчей АПЛ, а также низших английских дивизионов приостановлено из-за распространения коронавируса до 4-го апреля. В восьми клубах уже подтверждены случаи инфицирования: в «Арсенале», «Челси», «Лестере», «Борнмуте», «Манчестер Сити», «Вест Хэме», «Брайтоне» и «Эвертоне».

Напомним, судьба Евро-2020 может решиться 17 марта.