ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Рахаев возглавил молдавский Бэлць

Молдавский клуб «Бэлць», который был создан только 10 марта, объявил о назначении на пост главного тренера украинского специалиста Игоря Рахаева.
Ранее сообщалось о том, что Рахаев может возглавить другой молдавский клуб - «Зарю» из города Бельцы
Молдавские СМИ ранее сообщали о том, что «Заря» будет переименована в «Бэлць», но сам новосозданный клуб не позиционирует себя как правопреемником «Зари».
Напомним, что Рахаев тренировал «Арсенал» (Харьков), «Металлист», «Зарю» (Бельцы), «Актобе» и «Гелиос». В 2018 году покинул «солнечных» и все это время находился в творческом отпуске.
Источник — Facebook
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