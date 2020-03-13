ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Рахаев возглавил молдавский Бэлць

Экс-тренер «Металлиста» продолжит карьере в Молдове

  • 13.03.2020 22:37
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ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Рахаев возглавил молдавский Бэлць
© ФК Металлист. Игорь Рахаев

Молдавский клуб «Бэлць», который был создан только 10 марта, объявил о назначении на пост главного тренера украинского специалиста Игоря Рахаева.

Ранее сообщалось о том, что Рахаев может возглавить другой молдавский клуб - «Зарю» из города Бельцы

Молдавские СМИ ранее сообщали о том, что «Заря» будет переименована в «Бэлць», но сам новосозданный клуб не позиционирует себя как правопреемником «Зари».

Напомним, что Рахаев тренировал «Арсенал» (Харьков), «Металлист», «Зарю» (Бельцы), «Актобе» и «Гелиос». В 2018 году покинул «солнечных» и все это время находился в творческом отпуске. 

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